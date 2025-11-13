Veliko srce Dalmacije: Tommy i Cedevita skupljaju 52.000 € za djecu i onkološke pacijente!

U skladu sa svojom društveno odgovornom misijom i željom da pomognu zajednici, kompanije Tommy d.o.o. i Atlantic Grupa d.d., odnosno njihov brend Cedevita, pokrenule su zajedničku humanitarnu kampanju za potrebe Klinike za onkologiju i radioterapiju te Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Cilj kampanje je prikupiti 52 tisuće eura – 20 tisuća za Onkologiju i radioterapiju te 32 tisuće za Dječju kliniku – kako bi se kupio medicinski uređaj GIF-H190N Videogastroscope, neophodan za svakodnevni rad s najmlađim pacijentima.

Split: Najava početka humanitarne akcije Tommyja i Atlantic grupe za KBC Split | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Akcija traje od 7. studenoga do 21. prosinca 2025., a svi građani mogu sudjelovati kupnjom Cedevite u Tommy trgovinama. Donacija će biti svečano uručena 24. prosinca – kao simbolični božićni dar splitskoj bolnici.

– Kroz ovakve akcije pokazujemo empatiju i podršku zajednici u kojoj živimo i radimo. Posebno nas veseli što će sredstva doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi djece i onkoloških pacijenata. Pozivamo sve građane da se uključe i zajednički osiguramo još više sredstava, poručio je Dario Mamić, direktor korporativnih komunikacija Tommyja.

S njim se složio i Gabrijelo Kukoč, rukovoditelj distributivnog centra Split Atlantic Grupe, koji je istaknuo da je optimizam dio identiteta Cedevite te da su posebno ponosni što mogu pomoći djelatnicima KBC-a Split u njihovom radu s pacijentima:

– Želja nam je izvući osmijeh na lice svakome tko prolazi kroz teške dane liječenja, kazao je Kukoč.

Iz KBC-a Split poručuju da je pomoć itekako potrebna. Izv. prof. prim. dr. sc. Joško Markić, pročelnik Katedre za pedijatriju, zahvalio je donatorima i istaknuo kako suvremena medicina zahtijeva velika ulaganja:

– Uvijek smo trebali i uvijek ćemo trebati potporu tvrtki i građana. Vjerujem da će i ovaj put građani pokazati veliko srce, osobito kada je riječ o pomoći djeci.

Klinika za dječje bolesti sljedeće godine slavi 100 godina pedijatrijskog liječenja, a cilj im je modernizirati dijagnostičku opremu i poboljšati uvjete rada.

Prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju, istaknuo je da su upravo zahvaljujući donacijama ovakvih partnera značajno unaprijedili zdravstvenu skrb:

– Samo zajedništvom možemo ići naprijed. Hrvatska je danas među najboljima u Europi po uspješnosti liječenja raka, a želimo i dalje dizati ljestvicu – i kad je riječ o dijagnostici, i o ljudskosti, kazao je Vrdoljak.