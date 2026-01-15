Veliko srce malih nogometaša: Osvojili turnir za prijatelja Luku

Izlazak na sportski teren uvijek prati barem malo treme, no mali zadarski nogometaši imaju poseban pozdrav kojim pobjeđuju svaki strah. Naime, na trenersko pitanje tko je najbolji, glasno odgovaraju Abeceda, što je skraćeno od Abeceda sporta, imena njihove nogometne škole.

Međutim, nedavno su u Gospiću promijenili uzvik u - Luka Jurjević! U znak podrške svojem prijatelju i suigraču, koji se nalazi u bolnici.

Naime, zadarska momčad koja se natječe u rangu papalina osvojila je prvi ovosezonski turnir u ledenoj Lici, a njega su posvetili prijatelju koji se oporavlja u Zagrebu nakon operacije srca. Slikali su se s trofejem i poručili Luki (8), koji je sve pratio preko poruka, kako su pobjedu posvetili njemu te kako jedva čekaju da im se vrati u momčad i ponovno svi zaigraju skupa.

- Putem do Gospića, na turnir, znao sam da je Luka na operaciji, a kad mi je njegov otac javio da je sve prošlo u redu, meni je laknulo - govori trener Roberto Viduka (31), Zadranin koji je bio i član hrvatske nogometne reprezentacije u kategorijama od U-15 do U-19, no brojne operacije prekinule su mu natjecateljsku karijeru.

Dječaci mlađi od deset godina ozbiljno su shvatili trenera Roberta koji im je rekao da moraju dati sve od sebe i da ih Luka prati s druge strane ekrana mobitela.

- Deset minuta prije ulaska na teren, a riječ je o nogometnim papalinama, najmlađim natjecateljima kojima je i sam izlazak trema, pokazao sam im sliku njihova prijatelja i suigrača, i rekao im da moraju dati sve od sebe. I upalilo je, turnir su odigrali perfektno jer nisu primili ni jedan jedini gol - s ponosom u glasu nam kaže trener Roberto Viduka.

Cijeli turnir tako je pratio i Luka, ali iz zagrebačke bolničke sobe.

- Nismo ga zvali, ali poslali smo mu sve slike i video. Čim je pao gol, odmah smo mu javljali. Koliko Luka voli nogomet govori i to da je u bolnicu pred operaciju ponio i loptu te si tako kratio vrijeme prije operacije, tako da za mene i moju ekipu nije bilo druge opcije nego podržati ga, i to pobjedom - govori Robert.

Obitelj Jurjević je saznala za sinovo stanje tek prije pola godine. S pet godina je počeo trenirati i sve je bilo u redu do redovnog pregleda koji se radi na početku sezone. Otac Jurica je u Zadru, a majka u Zagrebu. Uskoro će se cijela obitelj okupiti i krenuti put Zadra. Za ovu sezonu igre više nema jer se Luka mora oporaviti i rehabilitirati.

- Za Lukino stanje saznalo se na početku sezone jer je doktorica sportske medicine čula šum na srcu i ona nam je savjetovala da otiđemo specijalistu. Kardiolog mu je dijagnosticirao atrijski septalni defekt, urođenu srčanu manu - govori otac Jurica Jurjević (44) te dodaje kako mu je sin završio 9. siječnja na operaciji na zagrebačkom Rebru i da je sve prošlo u najboljem redu.

Maleni dječak igra na poziciji stopera, no nakon operacije teren će moći samo gledati. No svi ga već očekuju u sljedećoj sezoni da se vrati na svoje standardno igračko mjesto.

- Dobar je učenik, a nogomet voli najviše na svijetu. Svima nam je bilo jako emotivno kad ga je momčad pozdravila na terenu, zaista mislim da se tako uče i empatiji i timskom radu - govori nam otac, a trener ga nadopunjuje riječima da su dječaci test podrške prošli s najboljim ocjenama.

No nije samo podrška prijatelju i igraču važna, već trener Viduka podcrtava da je važno za sve da se na liječničke preglede doista ide redovito, pogotovo kad su najmlađi igrači u pitanju. I da se liječnici moraju slušati, jer pritiska uvijek ima te se nerijetko onda i zanemari liječnička struka.

- Godišnje se odigra desetak turnira i zaista nije lako. No dječaci izgledaju puni energije, gotovo neuništivi, ali se ipak puno toga otkrije na redovnim pregledima. U slučaju koji se dogodio u našoj školi nogometa sve je prošlo u redu, Luku čekamo da se vrati jer je moguće nastaviti s treninzima - zaključuje trener Roberto, koji je sa svojom momčadi u sastavu Filip Tikulin (najbolji vratar turnira), Noa Pikunić, Bepo Lučić, Ivan Žiger, Ivan Jurjević (najbolji strijelac turnira), Lovre Buovac i Filip Vidak pokazao kako se doista stvara sportski timski duh i što znači podrška dječaku koji nije mogao sudjelovati na turniru, ali je svejedno bio član momčadi.