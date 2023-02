Velja Nevolja i suradnici na sudu o mljevenju ljudi: 'Kosa smeta stroju, a kosti melje normalno?'

Pred Specijalnim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, na kojem Srđan Lalić, poznatiji kao 'Nasmijani koljač', nastavlja odgovarati na pitanja nekadašnjih suradnika, među njima i svog bivšeg šefa Belivuka, poznatijeg kao 'Velja Nevolja'.

Kako prenosi srpski Blic, dotakli su se i stroja za mljevenje mesa, a koji se povezuje s jezivim 'ljudskim ćevapima'. Belivukovom klanu na teret se u tom kontekstu stavlja otmica i ubojstvo Veličkovića Goksija.

- Rekao si da se kosa uklanjala, da kosa ne bi smetala, a mašina inače melje kosti? Od kad su kosti tvrđe od kose? - upućuje pitanje Belivuk Laliću.

- Jel ti to mene stvarno pitaš? Kosti su tvrđe od kose, ali je ona elastičnija - odgovara Lalić.

Brutalno mučili i ubili Lazara Vukićevića

Ozloglašeni klan tereti se da je u kući u beogradskom predgrađu Ritopek ubio Lazara Vukićevića, koji je navodno sarađivao sa škaljarskim klanom. Kobnog 14. listopada 2020. godine Vukićević je dobio snimak na kojem je Velja Nevolja vezan i gdje ga pripadnici klana šamaraju.

Potom je dobio i poruku u kojoj je pozvan da 'dođe da ubije Velju'. Vukićević je tada rekao: 'Idem da overim debelog' i uputio se na lokaciju, ne sluteći da je u pitanju jeziva namještaljka, gdje su ga mučili najduže i najbrutalnije od svih žrtava klana, navodi se u optužnici.

Između Belivukovih pitanja i Lalićevih odgovora moglo se vidjeti kako su ga najprije vezali za radijator lancom od dva metra. Belivuk se čudio zašto žrtvi nisu prerezali vrat, a spominjali su i polijevanje crijevom kojim su žrtvu htjeli ispitivati i gušiti, prenosi Blic.

- On je bio živ, oči su mu bile otvorene. Izgovarao je neke rečenice, prvo smo mislili da ga reanimiramo, ali nije reagirao. Zatim smo ga udarali, nije ispuštao nikakve glasove. Onda smo crijevo stavili na 10 centimetara od lica i on se trzao i opirao i videli smo da je pri svijesti, to smo napravili da ga ispitamo - rekao je Lalić sucu.

Lalić je morao odgovoriti na svako pitanje s obzirom na to da je priznao krivnju i sklopio sporazum sa Tužiteljstvom, što znači da pored tužitelja, suca, ali i advokata obitelji ubijenih, pitanja mu mogu postavljati svi sa optuženičke klupe, pa tako i Belivuk.

