Venecija udvostručila cijenu ulaznice za jednodnevni posjet

Od petka posjetitelji talijanskog grada Venecije moraju platiti ulaznicu od 5 do 10 eura za jednodnevni posjet gradu, dvostruko više od iznosa koji se naplaćivao kada je program naplate pokrenut prošle godine. Naknada se do prvog vikenda u svibnju primjenjuje sve dane u tjednu, a zatim do kraja srpnja samo vikende od petka do nedjelje. Ukupno će se ove godine ulaz u grad naplaćivati 54 dana, gotovo dvostruko nego prošle godine.

Posjetitelji moraju dobiti QR kod na internetu prije dolaska i preuzeti ga na mobilni telefon.

Godine 2024. Venecija je postala prvi grad u svijetu koji je uveo ulaznice kratkoročnim posjetiteljima, kao što to čine muzeji.

Posjetitelji bez karte riskiraju kaznu do 300 eura.

Sustav je uglavnom nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu, ali se sada naplaćuje više dana i po višoj cijeni.

Karta kupljena najmanje četiri dana prije dolaska stoji 5 €, a sve kraće od toga 10 €.