Venezuelska dobitnica Nobelove nagrade za mir neće doći na dodjelu u Oslo zbog prijetnji

Venezuelska dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. María Corina Machado neće prisustvovati svečanosti dodjele nagrade u Oslu zbog prijetnji autoritarnog vodstva njezine zemlje, objavio je Nobelov institut u srijedu. Ravnatelj instituta Kristian Berg Harpviken rekao je za NRK da venezuelska oporbena čelnica nije u Norveškoj i da se neće pojaviti na pozornici na toj svečanosti.

Machado je ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila u listopadu za svoju predanost demokratskim pravima venezuelskog naroda. Tradicionalno se nagrada dodjeljuje 10. prosinca u gradskoj vijećnici u Oslu.

Pokretanje videa... 01:07 Nobelovac kritizira Trumpa: 'Ovo će paralizirati veliki dio znanstvenih istraživanja' | Video: 24sata/Reuters

Međutim, tjednima je postojala neizvjesnost oko Machadina dolaska zbog njezine situacije u Venezueli, gdje se skriva.

Venezuelsko javno tužiteljstvo nedavno je zaprijetilo da će, napusti li zemlju, 58-godišnju Machado smatrati bjegunkom zbog istraga koje se vode protiv nje.

Mogla bi se suočiti s uhićenjem ili zabranom ulaska ako se vrati u Venezuelu iz Osla. Machado se boji da bi mogla biti ubijena ako je vlasti pronađu.

„Radim sve, radimo, činimo sve za taj dan. Kad taj dan dođe, možemo se naći u Norveškoj, to bi bila najveća čast u mojem životu“, rekla je kritičarka venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura u intervjuu za NRK prošli tjedan.