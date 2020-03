Vesela strana korone: Dečki, jel vi to igrate 'čovječe ne ljuti se'

U moru crnih prognoza o korona virusu, broju zaraženih i mogućim drastičnim mjerama koje države spremaju kako bi spriječile širenje virusa, ima i onih koji u svemu tome nađu svjetlu točku, malo humora.

Slika koju vidite navodno je iz Zenice, a na njoj su ljudi u zaštitnim odijelima. Svatko u svojoj boji pa izgledaju kao oni pijuni u superpopularnoj igri 'čovječe ne ljuti se'.

Korona virus je ozbiljna bolest, pogotovo za ugroženu skupinu ljudi, starije i one koji su već imali bolesti koje su im uništile ili oslabile imunitet.

Bosna i Hercegovina je nakon novih slučajeva zaraze odlučila obustaviti nastavu u svim školama i fakultetima. Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić rekao je kako će preporučiti da škole i fakulteti ostanu zatvoreni dva tjedna.

Za drastične mjere spremna je i Hrvatska. Kako je potvrdio ministar zdravstva Vili Beroš, spremni smo i zatvoriti granice ako treba. Isto tako, spremno je i zatvaranje škola i uvođenje nastave online. No nadamo se da ipak do toga neće doći. Prema nekim prognozama stručnjaka, virus bi trebao oslabjeti kako dolazi toplije vrijeme. Dotad, evo malo veselije strane korone:

Me watching all the stores run out of hand sanitizers bc of the Coronavirus pic.twitter.com/nf0XTSS9nx — trey,, (@treyIaurent) March 11, 2020

Prasant Situation EveryWhare..

Ofter We Shake Hand And Talked With Other People's#CoronaVirus Effect..😂😂😂



Don't Be Afraid.. Just Take Care #Corona #coronavirus pic.twitter.com/0ydZnb3not — WaitingFor#SSMB27 (@UrstrulyShiva09) March 11, 2020

My boyfriend coming home from his camping trip only to find that the world has gone to full on apocalyptic mode from the Corona Virus: pic.twitter.com/ldHXlLIshF — Chris Kiss (@chriskissbish) March 11, 2020