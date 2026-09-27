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SALON U CENTRU PLUS+

Veseli meštar Vinko iz Rijeke: 'Imam 80, ali u penziju ne idem'

Piše Meri Tomljanović,
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Veseli meštar Vinko iz Rijeke: 'Imam 80, ali u penziju ne idem'
24SATA Rijeka: Muški frizer Vinko Brajković | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Nema politike u mojoj butigi, pričamo o sportu i ženama, kaže nam Vinko Brajković. Taj posao zavolio je još kao dijete, a svoj salon otvorio je 1. ožujka 1973.

U 80. godini Vinko Brajković svakog jutra otvara vrata svog frizerskog salona za muškarce u centru Rijeke. Ošišao je tisuće ljudi, neke mušterije dolaze mu desetljećima, a njegova brijačnica i danas čuva atmosferu nekih drugih vremena.

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