Nema politike u mojoj butigi, pričamo o sportu i ženama, kaže nam Vinko Brajković. Taj posao zavolio je još kao dijete, a svoj salon otvorio je 1. ožujka 1973.
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Veseli meštar Vinko iz Rijeke: 'Imam 80, ali u penziju ne idem'
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U 80. godini Vinko Brajković svakog jutra otvara vrata svog frizerskog salona za muškarce u centru Rijeke. Ošišao je tisuće ljudi, neke mušterije dolaze mu desetljećima, a njegova brijačnica i danas čuva atmosferu nekih drugih vremena.
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