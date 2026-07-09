Veslaj, osvoji našu digitalnu pretplatu i uđi u klub Oranž gdje te čekaju super nagrade!

Pripremili smo novi dnevni izazov za tebe: zaveslaj, pokaži koliko si brz i osvoji gratis mjesečnu ili godišnju digitalnu pretplatu na 24 Oranž. Igra je vrlo jednostavna, samo trebaš klikom miša preveslati protivnike i osvajaš nagradu. Nagrada je besplatna pretplata na 24 Oranž bez oglasa i dobivaš pristup PLUS+ sadržaju i super kupone.

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Kako igrati?

Pokreni igru, klikni na gumb VESLAJ kad je crtica u zelenoj zoni, svaki zaveslaj gura drakkar naprijed, ako savršeno pogodiš vrijeme zaveslaja imat ćeš veći zalet da poguraš drakkar i veću šansu za pobjedu. Nema veze ako ne pobjediš iz prve, igru možeš ponovno pokrenuti i zaigrati ispočetka. Što si precizniji to si bliže iznenađenju!

Kad konačno pobjediš sve protivnike osvojio si super nagradu, besplatnu pretplatu na 24 Oranž.

Foto: 24sata

U duhu sportskog natjecanja, igra donosi kratku zabavu, a možeš je zaigrati uz pauzu na poslu, kavu ili da odmoriš od skrolanja na mobitelu, a pruža uzbuđenje i dobivaš super nagradu potpuno besplatno.

Zaigraj na linku.