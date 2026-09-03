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Veslali za pomoć u liječenju djevojčice: 'Na gulašu i grahu prošli smo naš cijeli Jadran'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 3 min
Veslali za pomoć u liječenju djevojčice: 'Na gulašu i grahu prošli smo naš cijeli Jadran'
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Međimurci Alen Banković i Nino Kocijan preveslali su 650 kilometara zbog jedne osmogodišnje djevojčice kojoj treba pomoć za liječenje. 'Spavalo se po plažama i nije bilo nimalo luksuzno', kažu oni

Dvadeset dana na moru. S dva kajaka. Odveslanih 650 kilometara. More ih je na trenutke "mazilo", a već u sljedećem pokazivalo svu svoju moć. A cijela ekspedicija dvojice kajakaša imala je humanitarnu notu. Prikupljanje sredstava za liječenje osmogodišnje djevojčice.

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