Žive u prizemlju: Vesna je Ivici Todoriću kuhala u ljetnoj majici

London, Lowndes square 47. Tamo živi Ivica Todorić. U prizemlju luksuzne zgrade Ivičina supruga Vesna, koliko smo uspjeli vidjeti, kuhala je ručak.

Odjevena u ljetnu majicu, čim nas je vidjela pohitala je prema prozoru, zatvorila ga i privukla grilje. No ne sasvim, pa je provirivala gledajući je li zrak čist.

To su prve snimke stana u kojem Todorić čeka sudsku odluku o izručenju. Zgrada je u elitnoj četvrti Belgravia. S jedne strane omeđena je Hyde parkom, a s druge su vrtovi Buckinghamske palače. Četvorni metar u Todorićevom susjedstvu stoji oko 20.000 eura, a najam stana oko 30.000 kuna na mjesec.

Podsjetimo, Ivica Todorić na sudu je u Londonu zbog afere Agrokor. Hrvatsku u tom postupku zastupa odvjetnica Clare Montgomery koja pokušava dokazati da je za kolaps Agrokora odgovoran Todorić, a ne politika.

U utorak je Todorić razgovarao s novinarima te ispričao kako je jedan dan hranio golubove u Londonu i dobio dopis da se na tom mjestu gdje ih je hranio to - ne smije. U dopisu je stajalo i da će biti prijavljen policiji ukoliko to nastavi raditi.

- A zašto me vi lovite? Zašto me vi lovite? Mislim nije fer, razumiješ, nije fer al bože moj, bože moj. Ljudi svako dobro evo i sretan put i sretan povratak. Pazite, ovdje oni vas šalju samo radi toga da bi se reklo Todorić bu sad uhapšen, Todorić bu sad, ovaj, isporučen i ne znam kaj. Todorić još jedno par mjeseci ovdje ostaje kaj se god dešava. To vi svi znate. Razumijete. I sad možete stalno dolaziti, razumijete, to ima svoju proceduru , je l' ovo je...pazite, znate kaj mi se dogodilo? Ja vam golube hranim, životinje di mogu i ovdje sam isto hranio goluba i meni dođe dopis, hranite golubove to se na tom mjestu ne smije. Prijavit ćemo vas policiji ako to budete. Pazite ja sam kaj sam golube hranil bil prijavljen a vjerujete mi, ljudi, meni su uzeli kompaniju da nisam nikad ni jedan papir dobio, nit me ko zvao ni ne znam kaj - rekao je Todorić okupljenim novinarima.