'Skoro su me odveli na policiju zato što sam hranio golubove'

Todorić: Ovaj sud i ovaj proces traje još dalje, dugo će trajati i žalbe po njemu itd. Prema tome još nije red da sada to komentiram. Ja sam pred nekoliko mjeseci ovdje bio svoj cilj sam ostvario, dobio sam vrijeme i s obzirom na to vrijeme da sam dobio da mogu štiti svoja ljudska prava ja to evo i činim.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uživo iz Londona, izjava Ivice Todorića: 'Izgradio sam Hrvatsku, nisam uzeo jedne kune, a tolika je želja da me se uhvati' Više na http://bit.ly/2GLzusv Reporter: Dubravko Miličić Objavljuje 24sata u 10. travnja 2018

Pitanje novinara Novokmeta: Sutkinja je djelovala kao da ne uzima za ozbiljno to da je ovo politički proces?

Todorić: Ne znam jest' vi to slušali...onda vam je sve jasno. To ide ko da se nismo ni branili, je l' tako? Ne znam jeste li primijetili. Odvjetnica Sloković: O procesu ne može pričati. O procesu ne smije pričati. Nemojte ni pitati.

Pitanje novinara Jarka: Kako gledate na optužbe protiv vas za pronevjeru milijarda?

Todorić: Čujte, mislim katastrofa. Sramota Hrvatske, evo hrvatska sramota. Ja sam dobio odluku županijskog suda o blokadi moje imovine i vidi se šta imam. I sad neko veli da sam ja negdje ukrao... pa šta nisu utvrdili?

POGLEDAJTE VIDEO:

Bljedoliki Gazda pred sudom! Ovako se promijenio u pola godine Bljedoliki Gazda pred sudom! Ovako se promijenio u pola godine Više na http://bit.ly/2v86Xbe Objavljuje 24sata u 10. travnja 2018

Pitanje novinara Novokmeta: Danas je predstavljena nagodba... Kako gledate na to sve?

Todorić: Pa čujte ovaj...meni je teško o tome govoriti je l' ja to najbolje znam i razumijete kad ja nešto kažem...ja sam šutio dugo i nisam to htio komentirati, nisam htio raditi nikakve šteta mojim suradnicima, zaposlenicima, investitorima itd. Ali kad sam vidio da to sve ide nizbrdo onda sam se počeo javljati, kad sam vidio da mene počinju ponovno progoniti. Rade katastrofu, rade jednu sramotu. Pazite to je jedna sramota nad sramotama. To je tol'ko neznanje, to je tolko, tolko jedno bezočno uništavanje imovine i kapitala i svega . To je tolko kršenje Ustava, zakona, razumijete i svega ostaloga da je upravo nevjerojatno da se to može u jednoj zemlji koja je članica EU dešavati. Ali evo dešava se.

Pitanje novinara Novokmeta: Hoćete li izaći s nekim od dokaza za optužbe koje ste iznijeli na blogu? Naime Martina Dalić više je puta potvrđivala da ona očekuje neke dokaze?

Todorić: Marina...Martina Dalić...ona tolko...ona najbolje zna..stotine dokaza ima. To je žena koja se ne može kontrolirati, koja je u ovom slučaju jednostavno otišla, razumijete, ovaj u nekontrolirano, u jedan nekontrolirani prostor. To je nevjerojatno kolko Božinović za njom mora čistiti i micati na njezine SMS-ove koje šalje na sve strane koji je svaki za nju ubitačan. I to uopće ona ne može sakriti. To ne može ni Božinović ni ovaj Plenković. To jednostavno...to jednostavno će sve izaći.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pitanje novinara Jarka: Je l' nju držite najodgovornijom, gđu Dalić za ovo što se događa ili još nekog?

Todorić: Pa čujte, ona je u ovom trenutku sigurno sama rekla da je na čelu, kak se zove, svega toga bila. Mi smo ju prijavili za zločinačku organizaciju, ona je prvooptužena. I sve ćemo dokazati, ljudi. Sve ćemo dokazati.

Novinarsko pitanje: Vi ste svih ovih mjeseci pripremali sve te argumente?

Todorić: Nego šta. Mi smo jedan dio stavili...postoje državne službe i vjerojatno će odraditi svoj posao. Ako neće ove budu neke druge službe, negdje drugdje, prijavit ćemo u drugim državama ili tako.

Novinarsko pitanje: Ako budete izručeni i dođe li do procesa u Hrvatskoj imate li povjerenja da možete imati pošteno suđenje?

Todorić: Pazite ja sud ne bih komentirao, a ovo sve drugo što se dešava...vi sami vidite. Pa gledate okolo, pa hvatate me po ulicama. Razumijete, mislim to je to je nevjerojatno. Mislim uopće šta se dešava, koja sramota razumijete itd. Ali ono što hoću reći konačno, je l' sam ipak uz sve ovo danas uspio danas pogledat, ali inače ne gledam, ne gledam neke objave itd. Danas ponovno se javlja gospodin Plenković kak se javlja svaki dan. On i gđa Dalić itd. Zadnji put kad sam ovdje bio, nakon toga on se bio jako uzrujao, jako se bio uzrujao i zvao je, zapravo dao je onda izjavu da kako to je engleski sud, kako je to moguće itd. I onda je ambasadora zvao kak se zove, ovdje. I onda je ambasador tražio da se obnovi moj postupak. Pazite da se obnovi moj postupak jer je gospodin Plenković mislio da sud u Engleskoj ne radi svoj posao kako treba. Bio je obnovljen postupak, bio je obnovljen postupak i kad su ga obnovili još smo dobili par dana više. Razumijete, ili dva... sad nije bitno...

Pitanje novinara Novokmeta: Angažman gđe Montgomery?

Todorić: A onda sad su uzeli najskupljega odvjetnika za ovo, ovaj. Pa mislim koja sramota.... Todorić: Ja nisam promijenio, ja sam smanjio tim...cijeli moj tim. Ova gospođa koja je mene branila i ovo, kak se zove, isti je tim. I nisam se uopće tim bavio. Ja uopće nisam to s njima razgovarao ja nisam o tome...ali mislim to je sad možda, možda.. Ali hoću reći, kolika je to želja da se mene uhvati. Zbog čega? Što sam napravio: izgradio sam Hrvatsku. Je l' me razumijete? Nisam uzeo jedne kune. Oni znaju da ja nisam uzeo jedne kune. Razumijete? Pa zašto, zašto ne utvrde, zašto hrvatskom narodu...pazite oni vele on j uzeo sto miljona eura ja poslao Europskoj banci. Pa znam zašto sam poslao Europskoj banci itd. Svaki euro se zna di sam dao. Ali ne bi sad to je l' je to isto sad neki postupak da sad isto se ja vratim na gospodina Plenkovića, odnosno na gđu Dalić. I oni danas proglašuju nagodbu. Nagodba gotova, perfektna vijest, spašena Hrvatska. Nekoliko puta sam napisao i kazao: Ako prođe ovakva nagodba To će biti katastrofa za hrvatsku, to uništenje Agrokora i to je uništenje jedan dio industrije Hrvatske. Pa ne samo Agrokora nego i dosta firmi koje su za Agrokor bile vezane. Vi to dobro znadete imaju teškoća, itd. I sad vam ovako hoću pokazati, samo da vam sad do kraja kažem, da ga raščistimo, da j javama...kak se zove. Pazite nagodba pa njih uopće, za njih je nagodba samo da se sačuva Knighthead i rollup sačuva. To je jedini cilj nagodbe. Njih...Što će biti s dugovima, šta će biti s vlasnicima, njih apsolutno ništa ne interesira. Jedini cilj je sačuvati knighesd i rolup.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zašto?? Ljudi zašto? Zašto, a sad ću reći jednu drugu stvar. I to njih boli. Znači mi dajemo alternativnu ponudu, alternativnu nagodbu. u našoj alternativnoj ne postoji Knighthead je l' je Knighthead ovdje došao, kriminalno je radio i prijavljen je, rollup je da se kak se zove, stavi privremena mjera. Mi kad maknemo Knighthead, samo da sad znate broj , mi ne plaćamo ni milijardu, mi ga tužimo, za štetu koji je napravio na kriminalan način. A vidjet ćete da se...i to će Amerikanci kazniti i goniti. Kada Agrokor još dobije po tužbi ozbiljne novce, možda i milijarde, razumijete...to je jedno dve milijarde novaca koje ostaju u Hrvatskoj. Ne govorim meni, ostaju Hrvatskoj. Je l' ako se dogodi nešto suprotno neko će morati uzvrati jednu milijardu i poslati Knightheadu.

Ne ne ali samo...samo da vam ja ovo. Pazite vi vi.. jako brzo hoćete preko nekih stvari koje su temeljne kak se zove ovaj...znači. Zašto dati novac izvan Hrvatske. Zašto Agrokor osiromašiti kad je uspješna i velika kompanija. I danas. I kad danas može za Hrvatsku donositi i tržište i razvoj proizvoda i zapošljavanje i ne iseljavanje ljudi itd. Ali Dalić i Plenković nemaju izlaza nego moraju podržati KN, ne Ameriku, ne američku ambasadu, neke su Amerikanci ovaj dojavili, je l' me razumijete?

Nego su oni...nemaju snage da to naprave, zašto? Dal tu još nečega ima? Je l' se ko od nas zapitao? Zbog čega...nek puste, ne treba moja alternativna ponuda, ali nek imaju snage da maknu Knighthead.

Novinarsko pitanje: Vratimo se na vaše izručenje...vi mislite da je Plenković osobno tražio da gđa Montgomery preuzme slučaj kako bi osigurao da vas se dovede u Hrvatsku?

Todorić: Ma g. Plenković sve zajedno sa Dalić i kak se zove Božinovićem dogovaraju. Sve dogovaraju i ne uspijeva im. Neće im uspjeti. Pazite ako ovo što sam ja danas kazao, ovo što sam ja danas kazao, Ako to netko analitičari uzmu i nek matematički izračunaju šta sam ja sad reko. I dal to stoji. Pa ko ima hrabrosti iz Hrvatske zašto? Zašto Agrokorove, pazite on sada mora, oni su sada napravili tolko kriminala da bi došli do ovoga i sada ponovno moraju raditi kriminal da bi došli, tobože do njihove nagodbe. Jhel moraju prisiliti nekakve direktore, je l' moraju, razumijete staviti praktički u bankrot i Jamnicu i Ledo i sve kompanije, razumijete da bi mogli to onda spajati itd. Pazite svi njihovi savjetnici, sve to što oni u ovom trenutku imaju, sve evo ja ću vam, budem vam ovaj tjedan poslao pa da vidite. To su sve meni dali prije godinu i pol, ja sve papire imam. Ja imam to sve nacrtano, razumijete, samo su ovim adali sada papire razumijete da rade posao takav kakav rade i itd.

Novinarsko pitanje: Zašto se niste ostali braniti?

Todorić: Čekaj, bože moj pa ti si mladi čovjek, pa sve razumiješ. Pazite, si vidio da su pripremali da me uhapse? Pazi da sam ostao tamo je l' bi došlo do ovoga? Pa je l' ti vidiš da sam ja ovdje zaštićen i da su mi ljudska prava zaštićena i da se ja ovdje borim za istinu? Izborit ću se. Nema šanse. I ovo kaj on veli gotova nagodba, pazi on je videl kad sam ja prošli put ovdje bio da je nastradao. Sada je danas napravil veliki cirkus u Hrvatskoj. Ništa mu neće proći od te njegove nagodbe.

Novinarsko pitanje Novokmet: U ovom trenutku sam Petruško priznaje da model namjere još uvijek nije do kraja definiran. Očekujete li ....

Todorić: Ma pusti Peruška, čovjek da ga malo brže pitaš kak se zove, ne zna. On je drag čovjek. I uzmi si ga doma za društvo i ne znam kaj. Kakav Peruško?! Hahaha...mislim pazi...

Novinarsko pitanje Novokmet: Očekujete li da će do 10.7. uspjeti nešto potpisati?

Todorić: Ma ja mislim da će se sve to urušiti. Sve se to...to se mora urušiti. Mora početi intervenirati pravna država, mora taj Ustavni sud konačno kod nas to odraditi. Ne želim ja više da ja dobijem da sam ja vlasnik, da j budem tamo itd. Ali mora...Hrvatska država mora...Ako Ustavni sud donese pravičnu odluku ostaje dve milijarde u Hrvatskoj. Ostaje jedan snažna ozbiljna kompanija. Vrijedna, razumijete itd. Pazite njih, ma da vi to vidite. Mislim koje informacije imam..bit će vjerojatno prilike. Njih ovo dugovi, oni se smiju na dugove. Oni se smiju na vlasništvo. Pazite...oni sada dođu i kažu...ja ne znam kak vi to ne pišete. Je l' vas baš tolko kontroliraju, pa toj nevjerojatno. Pazite, vele ruske banke, za koje ja mislim da su pošteno dale pare i da im s pošteno sve mora vratiti i da su korektni partneri za Hrvatsku.Ali ruske banke imaju imaju milijardu, milijardu i 400, mislim milijardu i 200 nije sad bitno. To je kolko? 21 posto. dobit će 30 ili 46 posto. Pa kak može dobiti 46 posto a ima duga 21 posto. Možda može dobiti neki veći udio. KN pazite gospodo...ja sam od nule, pet telefona i pet ljudi stvorio najveću kompaniju u 200 milijuna ljudi. U 200 miljona ljudi. Konkurentnu. Pazite ja sam se borio sa Nestleom, s Unileverom 20 godina. I nisu mi mogli...ovo mi nisu.

Predsjednik Nestlea došao ako se sjećate u Zagreb sletio helikopter, Podravku je letio s helikopterima, oni će osvojiti sve...ništa mi nisu. Kad sam mu prodavao Ledo nudi mi je 100 milijuna maraka, tad su bile marke, on je baš došao na vlast. I ja mu velikim, ja oću 120, tad nisam znal ove matematike ko sad, trebalo 120 sam mu bil dužan 120. Ma čekaj da kažem. Ovaj, i onda sam kak se zove, nakon toga, ja njemu velim..čuješ ja oću 120. veli ne. Ja velim platit ćeš poslije 700, ovaj ja ću vam veli ako treba platiti 700 je l', ali je, šta se poslije dogodilo. Došo je sam, ja sam tad imao 71 posto udjela sad imam 81 posto udjela. Nije mi ništa...borio sam se. I pazite sad šta sam napravio....ja ko osoba, ko osoba sam se zadužio, zadužio i dao Agrokoru dokapitalizaciju i sam sa sa svojim parama jedan dio, kak se zove, kupio od tih novaca koje sam pozajmio dionice da bi napravio stvarno ono što treba. Jedan veliki regionalni retail, snažan koji ima, razumijete smisla i sve. I pazite ja sam svoje pare dao Agrokoru, a Knighthead je došao, dao je tobože nešto svojih para, razumijete Knighthead, za to je uzeo tri puta više, uzeo je u zalog cijeli, razumijete Agrokor itd. I sada i naša vlada, pojedinci iz vlade, sada naša vlada tome čovjeku daju da upravlja, pazite da upravlja kompanijom. Drugo ne samo da upravlja kompanijom nego su u Rollupu napisali da novi holding, on kontrolira ko će biti šef holdinga itd.. Zašto? Njihove papire ne smije nitko vidjeti. Oni, rollup ne smije pasti da mogu uzeti, da mogu popaliti velike pare i druge strane da niko ne vidi njihove papire. I jednostavno to je nemoguće. Mislim ako to hrvatska država dopusti, ajme bože. Vidjet ćemo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Novinarsko pitanje Novokmet: Što će biti s jamstvima i što mislite kako će direktori....?

Todorić: Ma koja jamstva? Pazite koja jamstva? P koja jamstva ako je Plenković danas rekao da je dogovorena nagodba? Prijatelju znači jamstva, jamstva više ne postoje, da jamstva postoje onda bi neko morao dati i 4 milijarde. A oni će to što ne postoji proknjižiti.

Novinarsko pitanje:To se ne govori o uroti koja je postojala...Je li to osnova za vaše argumente?

Todorić: Gledajte ja ne...idete jedan korak dalje...sad pusti...urota je. To nema govora. Paizet urota je, planirano je itd. To opće nema govora. Je l'...ali je suština da smo sad u jednoj fazi, u jednoj fazi koje će se donest neke odluke i sad Plenković i Dalić, odnosno Dalić Plenković oni sve čine da što prije potpišu to i da nagodba prođe.. da se spasi Knighthead i rollup. Evo to je priča.

Novinarsko pitanje Novokmet: Strahujete li od onog dijela optužbi na vaš račun da ste privatne troškove prebacivali na Agrokor ili to nešto...

Todorić: Prijatelju ja sam i banane plaćao preko Agrokora.Ja sam sve pokazivao šta troši, svaki moj trošak sve je u nulu plaćeno. Sve u nulu plaćeno.

Novinarsko pitanje Novokmet: Zašto do sada niste ovako otvoreno razgovarali s medijima?

Todorić: A čuješ nisam znal ko me napada. Nisam imao ove podatke. Nisam imao ovo što doma imaš nit sam ovdje dao nit sam kome dao. Je l' me razumijete? Ja sam morao...ja da sam prvi dan napao njih mene bi prvi dan uhapsili ja ne bi niš znal. Nisam znao, bili su organizirani. Evo ljudi hvala vam...

Novinarsko pitanje: Je l' vas ovo sve skupa iscrpilo, je l' vam teško?

Todorić: Molim?

Novinarsko pitanje: Koliko vas iscrpilo sve skupa?

Todorić: Mene? Jučer me opet neko hvatal, ne znam je l' ko od vas ovdje bio...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Novinarsko pitanje: Zašto bježite od novinara?

Todorić: Molim?

Novinarsko pitanje: Zašto ste bježali?

Todorić: A zašto me vi lovite? Zašto me vi lovite? Mislim nije fer, razumiješ, nije fer al bože moj, bože moj. Ljudi svako dobro evo i sretan put i sretan povratak. Pazite, ovdje oni vas šalju samo radi toga da bi se reklo Todorić bu sad uhapšen, Todorić bu sad, ovaj, isporučen i ne znam kaj. Todorić još jedno par mjeseci ovdje ostaje kaj se god dešava. To vi svi znate. Razumijete. I sad možete stalno dolaziti, razumijete, to ima svoju proceduru , je l' ovo je...pazite, znate kaj mi se dogodilo? Ja vam golube hranim, životinje di mogu i ovdje sam isto hranio goluba i meni dođe dopis, hranite golubove to se na tom mjestu ne smije. Prijavit ćemo vas policiji ako to budete. Pazite ja sam kaj sam golube hranil bil prijavljen a vjerujete mi, ljudi, meni su uzeli kompaniju da nisam nikad ni jedan papir dobio, nit me ko zvao ni ne znam kaj.

Novinarsko pitanje: Zašto ste se preselili u London?

Todorić: I to vam samo da kažem. Uzeli u najam jedan stan i čovjek je imao šest stanova unutra i mi smo potpisali na šest mjeseci i onda je čovjek došao jedan dan, Albanac, došo jednog dana i veli Ivica, najdraži si mi i sve, stvarno smo se sprijatelji on me zove mentor je l' mu ja već nekaj pomažem. I on veli je l' bi se ti iselio, ja reko šalji me kud god oćeš pod istim uvjetima sam dobio neku drugu lokaciju. Sad će mi to isteć za mjesec dana ,onda ćemo možda ići opet na neku drugu lokaciju. Ljudi dobar povratak, ćao.