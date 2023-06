Vesna pala u jamu, pet dana su je tražili: 'Slučajno je našao par turista s psom, čuli su jaukanje'

Posljednji put Vesna Raos (55) viđena je u petak, 9. lipnja u Strožancu. Pet dana poslije nestala žena pronađena je na predjelu Ravnice (Garma) južno od Omiša. Ženu kako zapomaže čuo je bračni par iz inozemstva koji je tamo šetao, točnije, prvi ju je pronašao njihov pas kojeg su vlasnici slijedili do žene. Izvijestili su omišku policiju, koji su pozvali vatrogasce da im asistiraju u spašavanju nesretne žene koja je imala slomljenu nogu i ozlijeđeno rame, najvjerojatnije uslijed pada.

- Sam Bog poslao je tog psa i te ljude da šetaju baš na toj lokaciji. Ne znam što drugo da kažem. On ju je nanjušio ili čuo i prvi stigao do nje. Kad ga je vidjela majka je počela vikati i zapomagati pa je do nje stigao taj par. Pala je, ozlijeđena je, a kako je tamo stigla ne znamo, ništa ne znamo. Zadržana je u bolnici, smršavjela je. Ne želimo je sad zamarati silnim pitanjima, neka se oporavlja. Sad to ništa nije ni bitno. Mi smo se u potrazi fokusirali na područje gdje je zadnji put viđena, a ona je pronađena na potpuno drugom mjestu – kaže nam Petra Odak, kći nestale i pronađene Vesne.

Kaže nam kako nije uspjela stupiti u kontakt sa strancima koji su je pronašli i ovim putem javno apelira da joj se jave na broj 099 8377 335 jer im se želi zahvaliti što su joj spasili majku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim policije, na terenu su bili i omiški vatrogasci.

- Riječ je o području ispod magistrale, livadama s udolinama, djelomično krševitog tla. Mi smo na poziv policije izašli na teren s jednim vozilom i tri vatrogasca. Pomogli smo ženi da se izvuče, stavili na nosila, odnosno predali je djelatnicima Hitne pomoći. Bila je u stanju šoka, ali kontaktibilna. Akcija je trajala oko sat vremena – kaže nam Višeslav Pešić, zapovjednik omiških vatrogasaca.