Vesna Vučemilović: 'Za mene boravak u oporbi nema smisla. Što bih ja radila četiri godine?'

Prije dva tjedna sam govorila da mi je, ako se već slaže Vlada desnog centra, pomalo čudno ostati u opoziciji s Možemo! i SDP-om. Moj potpis mandataru je na tom tragu. Da su birači htjeli Vladu koju bi formirao Zoran Milanović, onda bi drukčije glasali na izborima, poručila je u razgovoru za Novi List Vesna Vučemilović. Nju su izbacili iz Hrvatskih suverenista nakon što je svoj potpis pristala dati Andreju Plenkoviću.

- Što se mene tiče, u finišu moje kampanje, koja nije imala veze s Mostom, gdje god sam bila vrlo sam jasno rekla da neću podržati Vladu lijevog centra i gotovo. S takvim sam stavom dobila preferencijske glasove, bez kojih lista Mosta i Hrvatskih suverenista sigurno ne bi u 4. jedinici prešla izborni prag - objasnila je Vučemilović.

Ona smatra da za nju boravak u oporbi ne bi više imao nikakvog smisla.

- Što bih ja radila u četiri godine oporbe, samo sjedila u Saboru i primala zastupničku plaću? Kako bi, primjerice, suverenisti prikupili potpise 30 zastupnika da bilo koji naš prijedlog, nakon što bi dva mjeseca bio u dnevnom redu, dođe na raspravu planarne sjednice? Tko bi nam to dao potpis? Matematika je egzaktna, bez Možemo! i SDP-a jednostavno se ne može do 30 potpisa jer u Saboru nema više Socijaldemokrata, a Domovinski pokret u ovom sazivu nije u oporbu - objasnila je.

Plenković je u petak predao predsjedniku Zoranu Milanoviću potpise 78 zastupnika, za njega će u Saboru glasovati i Furio Radin, a u rezervi su i SDSS-ovci.

- Postoje politike koje ja zastupam, jedne su svjetonazorskog karaktera, a druge se odnose na kraj iz kojeg dolazim, u kojem nije sve savršeno. I dalje ću se zauzimati za obitelj, što sam činila i kao predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport, i za rješavanje problema u Slavoniji, a mislim da će to imati veći težinu nego kada sam to radila u okviru oporbe. Za jedan mandat, bit će to i više nego dovoljno - uvjerena je Vučemilović.