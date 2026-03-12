Obavijesti

News

Komentari 4
30 GODINA OD RATA

Veterani iz Republike Srpske prijete zbog okupljanja bivših pripadnika HVO iz Dervente

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Veterani iz Republike Srpske prijete zbog okupljanja bivših pripadnika HVO iz Dervente
Banja Luka: Milorad Dodik na središnjoj svečanosti povodom Dana Vojske RS u vojarni Kozara | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

U mjestu Modran kod Dervente planirano je obilježavanje obrane tog kraja te odavanje počasti poginulima kao i 34 godine od uspostave Treće bojne 103. brigade HVO-a

Organizacija koja okuplja bivše pripadnike vojske bosanskih Srba (BORS) pozvala je u četvrtak na zabranu obilježavanja ustroja postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koja je branila Derventu a zaprijetili su kako će, ne učini li to policija Republike Srpske, oni sami spriječiti okupljanje planirano za 21. ožujka.

U mjestu Modran kod Drevente planirano je obilježavanje obrane tog kraja te odavanje počasti poginulima kao i 34 godine od uspostave Treće bojne 103. brigade HVO-a.

Iz BORS-a su reagirali izjavom u kojoj su pripadnike ove postrojbe optužili za ratne zločine nad Srbima pa stoga ponovno okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika ne žele dopustiti.

RS IMA PREDSJEDNIKA Dodikov sramotan govor: 'Pobijedili smo sarajevsku čaršiju. Balije će žaliti za mnom'
Dodikov sramotan govor: 'Pobijedili smo sarajevsku čaršiju. Balije će žaliti za mnom'

Pozvali su MUP RS i druga tijela vlasti u entitetu da ovakav skup zabrane.

"Ukoliko do toga ne dođe bit ćemo prisiljeni da ga mi borci Republike Srpske spriječimo", naveli su u izjavi iz BORS-a koji slovi za organizaciju pod kontrolom entitetskih vlasti.

Zatražili su i da se provede istraga o tome tko organizira okupljanje 21. ožujka uz tvrdnju kako su na plakatima kojima se na to poziva istaknuta "zabranjena ustaška obilježja"

Treća bojna 103. brigade HVO utemeljena je 18. ožujka 1992. godine a rasformirana je u travnju 1996. godine kada je okončan njen ratni put.

Pokrivala je crtu obrane dugu više od devet kilometara u južnom dijelu općine Derventa te sudjelovala u borbama kod Bosanskog Broda, Bosanskog Šamca i Orašja. 

U njenom je sastavu bilo 524 pripadnika a njih 36 su poginuli, nestali ili preminuli od ranjavanja. 

Nakon rata na godišnjicu osnutka te postrojbe u Modranu se redovito okupljaju njeni bivši pripadnici kako bi uz spomenik podignut 2006. godine odali počast poginulima u obrani tog kraja

Tijekom rata u BiH poginulo je 549 pripadnika 103. brigade HVO koja je branila Posavinu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026