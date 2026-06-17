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Veterinari opet prosvjeduju: 'Ministre Vlajčiću, za koga vi radite? Ne pravite se blesavi'

Piše Ivan Štengl,
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Veterinari opet prosvjeduju: 'Ministre Vlajčiću, za koga vi radite? Ne pravite se blesavi'
Foto: veterinarski portal

Kada kupite komad mesa, mlijeko ili sir, ne razmišljate o veterinaru. Kada nema zaraze, ne razmišljate o veterinaru, smatraju iz Udruge

Drugi puta u mjesec dana veterinari će ovog četvrtka u 13 sati ponovno prosvjedovati ispred Ministarstva poljoprivrede, a uz to uputili su ministru Davidu Vlajčiću javni poziv za razgovor.

Kako piše Nacional, veterinari traže ukidanje natječaja za dodjele koncesije za rad koja protuzakonito ide u korist velikih korporacija. Uz to, traže i stopiranje Zakona o veterinarskim lijekovima.

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Prema tome se veterinarski lijekovi sve više pretvaraju u trgovačku robu, a veterinarska struka u smetnju.

- Ako se to usvoji, veterinarske lijekove izdavat će uskoro prodavači hrane i igračka za pse i mačke bez recepata, dok će veterinari postajati višak u vlastitoj struci.

- Kada kupite komad mesa, mlijeko ili sir, ne razmišljate o veterinaru. Kada nema zaraze, ne razmišljate o veterinaru. Kada su police trgovina pune sigurne hrane, ne razmišljate o veterinaru. Ali kada dođe bolest, kada dođe bedrenica, afrička svinjska kuga ili neka nova prijetnja, tada svi traže veterinara. Tada svi očekuju da netko stane između bolesti i ljudi - ističu iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske koja je uz Glas poduzetnika organizator prosvjeda.

- Ministre za koga vi radite? Ne ignorirajte nas. Ne pravite se blesavi. Ljudi koji desetljećima štite zdravlje životinja i ljudi došli su pred vrata institucije koja bi ih trebala štititi. Nisu tražili privilegije. Nisu tražili povlastice. Tražili su da ih se sasluša. Tražili su razgovor. Tražili su da netko čuje njihova upozorenja. A što su dobili? Zatvorena vrata jer ih nitko nije želio primiti - poručuju.

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