Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Vi ćete zdravstvu davati još više, a što ćete dobiti zauzvrat?

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Vi ćete zdravstvu davati još više, a što ćete dobiti zauzvrat?
S novom godinom značajno poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

(Pre)dug je niz dugogodišnjih nebuloza, laži i loših odluka kad je zdravstvo u pitanju. I zato uvijek sve završi na već iskušanoj i sigurnoj metodi - uzmi od građana. Ionako šutke pristaju na sve

Admiral

Nedjelja, 1. veljače 2026. Još jedan dan u kojem je država pohlepno zavukla ruku u vaš džep kako bi uzela. Jer od sada dopunsko zdravstveno osiguranje više nije 9,29 eura mjesečno, već lijepih, okruglih 15 eura. Lijepih za zdravstvenu blagajnu, gorkih za građane koji su ionako prisiljeni preplaćivati baš sve u svojim životima. Golemo je to povećanje izdatka za dopunsko i, uz sve ostalo, bit će veliko opterećenje većini ljudi. A gorčina je tim jača što nitko od nas neće uz tanji džep osjetiti boljitak u zdravstvu. Hoćemo li kraće čekati na preglede, dijagnostiku i operacije? Hoćemo li manje davati za lijekove koji nisu na osnovnoj listi? Hoćemo li bez ikakve naknade dobivati sve stomatološke usluge ili dioptrijske naočale? Nećemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026