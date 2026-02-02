(Pre)dug je niz dugogodišnjih nebuloza, laži i loših odluka kad je zdravstvo u pitanju. I zato uvijek sve završi na već iskušanoj i sigurnoj metodi - uzmi od građana. Ionako šutke pristaju na sve
Vi ćete zdravstvu davati još više, a što ćete dobiti zauzvrat?
Nedjelja, 1. veljače 2026. Još jedan dan u kojem je država pohlepno zavukla ruku u vaš džep kako bi uzela. Jer od sada dopunsko zdravstveno osiguranje više nije 9,29 eura mjesečno, već lijepih, okruglih 15 eura. Lijepih za zdravstvenu blagajnu, gorkih za građane koji su ionako prisiljeni preplaćivati baš sve u svojim životima. Golemo je to povećanje izdatka za dopunsko i, uz sve ostalo, bit će veliko opterećenje većini ljudi. A gorčina je tim jača što nitko od nas neće uz tanji džep osjetiti boljitak u zdravstvu. Hoćemo li kraće čekati na preglede, dijagnostiku i operacije? Hoćemo li manje davati za lijekove koji nisu na osnovnoj listi? Hoćemo li bez ikakve naknade dobivati sve stomatološke usluge ili dioptrijske naočale? Nećemo.
