Nakon 108 od ukupno 163 obrađenih biračkih mjesta s 22435 (62,45%) glasova vodio je Ivica Puljak iz Centra, a Vice Mihanović iz HDZ-a nije čekao da se prebroje sva biračka mjesta, već je priznao poraz.

- Čestitam gospodinu Puljku na izbornoj pobjedi. Kao najjača politička pobjeda u gradskom vijeću ćemo nastaviti s radom i dati politički obol boljitku našeg grada. Želim se zahvaliti divnim ljudima koji us uz mene, svim biračima koji su glasali na izborima te svim članovima i volonterima HDZ-a koji su dali doprinos kampanji - započeo je HDZ-ov kandidat pa nastavio:

- Ne bi ovo ocijenio velikim porazom jer smo najjača politička opcija u gradskom vijeću. Što se tiče krivnje, ne bi istraživao tko je kriv, ovo je volja građana Splita.

Novinari su ga upitali misli li dati ostavku na mjestu ravnatelja Lučke uprave.

- Mislim da nema razloga za mojom ostavkom, odradili smo konkretnu i korektnu kampanju koja je polučila bolje rezultate u gradskom vijeću, ali ja sam osobno izgubio. Dao sam maksimum koliko sam mogao - jasan je Mihanović.

Osvrnuo se i na napise kako je njegov doktorat - plagiran kao i na to kako će nastaviti s radom u vijeću sad kad je izgubio izbore.

- Laž da sam plagirao doktorat ću pobiti na sudu. Zasmetalo me u ljudskom smislu jer je to zloupotreba kampanje, ali to ćemo raščistiti na sudu. Bit ćemo opozicija, nećemo sudjelovati kao dio vladajuće koalicije ili kako će već to posložiti. Idemo dalje raditi za grad, nadam se da će oni imati snage i mogućnosti da realiziraju obećano u kampanji. Dobrobit Splita nam treba biti na prvom mjestu - objasnio je HDZ-ov kandidat:

- Čuli smo se maloprije i sve je uredu. Što ako padnem niza skale sad? Ne morate se brinuti za to - zaključio je Mihanović.