Vidaković: Dalić je pomogla pozitivno voditi cijeli proces

Htjeli smo iskoristi ovu priliku da se obratimo javnosti u svijetlu događaja prošlog tjedna te da kažemo svoje viđenje samog procesa, kazao je izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško najavljujući izjavu za medije.

Predstavnica vjerovnika Marica Vidaković kazala je kako se u trećem mjesecu prošle godine činilo da se neće doći do rješenja krize.

- Danas mogu reći da, zahvaljujući svima koji su nam u tome pomogli, kriza je iza nas, stabilizacija poslovanja i sve ono što ide s urednim poslovnim svijetom, mi danas imamo. U samom smo finišu, i moglo je završiti puno gore da se nije spriječila sistemska kriza. Mislim da trebamo raspravljati argumentima, argumentima interesa i to sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Apsolutno mislim da je u zadanim okvirima napravljen dobar posao i molim sve one koji nam mogu bilo kako pomoći, nama vjerovnicima jer to je naš novac, da nam omoguće da zaštitimo naše interese i interese naših kompanija, i da nas puste da to odradimo na miru. Onoliko koliko nam u tom pogledu pomognete, toliko ćemo biti uspješniji na ovome putu - poručila je Vidaković.

Zahvalila je bivšoj potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić kao i svim savjetnicima koji su u procesu sudjelovali.

- Za mene je djeljivo poslovno od političkog. Politika se trebala isključiti iz svega 8. travnja kada je zakon donesen u Hrvatskom saboru te je trebala samo nadzirati i pratiti radi li se sve po zakonu. Ovaj proces vode vjerovnici i mi ćemo ga dovesti do kraja, no ne želim umanjiti ničiji doprinos pa ni onaj Martine Dalić koja je u danim trenucima bila od pomoći na dnevnoj bazi i pomogla pozitivno voditi ovaj proces - zaključila je Vidaković.

Peruško: Psihoza koja se stvara u javnosti jako usporava cijeli proces

Fabris Peruško istaknuo je kako cijelom procesu nagodbe ne pomaže, kako je rekao, 'psihoza koja se stvara u javnosti, uglavnom od onih koji nisu dio procesa'.

- To jako usporava cijeli tijek procesa nagodbe. Veliki trenutačni problem koji rješavamo su osporavanja tradžbina koja su napravljena iz taktičkih razloga, a svrha im je onemogućavanje da se proces dovede do kraja. Imamo ih nekoliko. U javnosti se stvara slika da je ne imanje stalnog vjerovničkog vijeća velik problem. No zakon je u tom pitanju vrlo jasan. Vrlo je bitno razumjeti da vijeće predstavlja reprezentativnu većinu svih vjerovnika te da svi imaju svoje predstavnike - rekao je Fabris Peruško.

Uz Peruška i Vidaković na konferenciji su bili i Pavo Mišković iz Zagrebačke banke te predstavnici VTB-a, Sberbanka i Knighthead fonda.

Maloprodaja i veleprodaja u gubitku

Podsjetimo, Izvanredna uprava Agrokora objavila je u ponedjeljak revidirane konsolidirane rezultate grupe Agrokor i Agrokora d.d. za prošlu godinu.

U koncernu Agrokor u prva tri mjeseca 2018. godine sektori prehrane i poljoprivrede nastavili su pozitivno poslovati, dok su maloprodaja i veleprodaja bilježile gubitak iz operativnog poslovanja, pokazuje najnovije mjesečno izvješće izvanredne uprave Agrokora objavljeno u ponedjeljak, u kojem se navodi i kako se očekuje da će najveći dio posla oko ugovora o nagodbi biti završen do kraja svibnja.

Izvješće izvanredne uprave za razdoblje od 11. travnja do 10. svibnja pokazuje da je sektor maloprodaje i veleprodaje u prva je tri mjeseca ostvario 2,87 milijardi kuna prodajnih prihoda, uz negativnu EBITDA (dobit iz operativnog poslovanja, u koju nije uključena naknada za upravljanje) od 4,2 milijuna kuna.