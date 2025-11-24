Viđeni baloni: Zračna luka u Vilniusu ponovno otvorena

Zračna luka u Vilniusu, glavnom gradu Litve, priopćila je u ponedjeljak da je otvorena za promet nakon što je dva puta privremeno zatvorena tijekom noći zbog balona koji su se kretali prema njezinom zračnom prostoru, zbog čega je bila prisiljena preusmjeriti neke dolazne letove u druge gradove. Europsko zrakoplovstvo posljednjih mjeseci našlo se više puta u kaosu zbog viđenja i upada dronova, uključujući zračne luke u Kopenhagenu i Bruxellesu, a zatvaranje aerodroma u Vilniusu bilo je deveto zatvaranje litavske prijestolnice od početka listopada.

Litva kaže da su poremećaji uzrokovani meteorološkim balonima koji prevoze krijumčarene cigarete iz susjedne Bjelorusije i krivi bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka za dopuštanje te prakse, nazivajući je oblikom "hibridnog napada".

"Ograničenja zračnog prostora ukinuta su 24. studenog oko 3:25 sati", priopćila je zračna luka na Facebooku u ponedjeljak.

Litva je prošli mjesec zatvorila oba prijelaza na granici s Bjelorusijom kao odgovor na incidente s balonima, ali ih je ponovno otvorila ranije ovog tjedna jer se činilo da su prekidi zračnog prometa prestali.

Lukašenko je zatvaranje granice nazvao "ludom prijevarom", optužujući Zapad da vodi hibridni rat protiv Bjelorusije i Rusije uvodeći novo doba podjele bodljikavom žicom.