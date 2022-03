VIDEO Aci su u punoj diskoteci skandirali: 'Vučiću, pe*eru...'

Kragujevac, žurka, velika žurka u znaku 2000-ih. I nestala struja. I omladina počela skandirati. Nećete pogoditi što.

Džaba 100 eurića.

Objavio je to Miroslav Miletić na Twitteru, gdje je objavljena snimka iz diskoteke u Kragujevcu kad je u trenutku kad je nestala struja na žurki, diskotekom se zaorio poznati uzvik: "Vučiću, pe*eru".

Naime, Aleksandar Vučić, koji lovi novi predsjednički mandat 3. travnja, kad se održavaju i lokalni te parlamentarni izbori u Srbiji, odlučio je usred kampanje mladima podijeliti po 100 eura državnog novca.

No, kako se vidi iz snimke, mladima to baš i nije dobro sjelo.

Kako smo naveli, u Srbiji su 3. travnja predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori, a Vučić i njegova Srpska napredna stranka, koja već deset godina drma Srbijom, najveći su favoriti za pobjedu. Vučić ionako ne silazi s malih ekrana, a opozicija je samo nekoliko tjedana prije izbora dobila mogućnost da se pojavi na televizijama s nacionalnim frekvencijama.

No aktualna kampanja u kojoj vlast i opozicija bježe od teme rata u Ukrajini kao vrag od tamjana ne nudi ništa novo u smislu sukoba političkih koncepcija. Stavovi o Kosovu i NATO-u praktički su isti i kod opozicije i kod vlasti.

Više je riječ o tome na koji način voditi državu u kojoj je godinama jedan čovjek mimo svojih ovlasti preuzimao svu kontrolu. Zbog toga je Vučić spreman na svašta pa tako i na bizarne izborne spotove u kojima glumi psihologa, profesora, liječnika... Isto glumi i u brojnim političkim emisijama gdje gostuje. I tako već 10 godina je inspiracija za brojne memove.

Naime, u jednom drugom spotu Vučić iskače iz hladnjaka pred mladu trudnu ženu kojoj daje staklenku s krastavcima. Nakon što žena kaže: Samo da ne iskoči iz frižidera", pred njom se pojavi Vučić koji kaže:

"Oprostite, ali moram doprijeti do svakog građanina Srbije".

Nakon što je pobrojao projekte poput cesta, tvornica, pruga, Vučić je ženi poručio: "Ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi".

Tako je Vučić, inače pravnik po struci, u svojim režimskim medijima objavio osam savjeta za borbu protiv korona virusa i preuzeo ulogu glavnog epidemiologa.

No Vučić se nije zaustavio na tome. Ubrzo je objavio i spot u kojem se pojavljuje na izložbi umjetničkih slika i s posjetiteljima kao psiholog razgovara o njihovim životnim brigama i tumači podsvjesne projekcije njihovih pogleda na umjetničku sliku pred njima.

Taj spot osudilo je Društvo psihologa Srbije pozvalo je predsjednika Srbije da iz svoje kampanje hitno povuče spot u kome se prikazuju psihološki testovi, i upozorilo ga da je zloupotreba testova u reklamne svrhe "nezakonita i neetična".

Najveći udarac Vučiću bio bi ulazak u drugi krug, što bi uzdrmalo temelje njegove desetogodišnje vladavine u Srbiji. No njemu izbori za predsjednika nisu najveći problem. Muku muči s parlamentarnim i dijelom lokalnih izbora.

Što se tiče parlamentarnih izbora tu bi Vučić, prema brojnim anketama, izgubio suverenu većinu jer mu je podrška pala na 40 posto i zajedno sa svojim partnerima ne bi mogao osigurati stabilnu većinu, a s druge strane ima vrlo ljute političke protivnike koji čekaju taj plijen.

Nadalje, Vučiću se ozbiljno drma i vladavina u Beogradu. Za kandidata je postavio bivšeg rivala, a sad vrlo bliskog suradnika Aleksandra Šapića, inače bivši vaterpolski prvak, koji je zbog tog transfera izgubio glasove koje je dobivao upravo zbog činjenice da nije bio uz Vučića. Na tim izborima široka oporbena koalicija kandidirala je sveučilišnog profesora i diplomata Vladetu Jankovića, koji ima ozbiljne izglede sjesti u fotelju prvog čovjeka Beograda.

Taj izgled bi zasigurno doveo do početka kraja Vučićeve vladavine. Zato, Vučić, radi najbolje što zna. Huška i tjera strah svojim građanima ne bi li zadržao glasače i ukazao na opasnost promjene vlasti. Sad je Vučić izvukao i posljednji adut - Hrvate i posebice Albance na Kosovu. Naime, Kosovo neće dopustiti srpskim državljanima glasanje na srbijanskim izborima jer Priština inzistira da se u dogovoru o održavanju izbora na Kosovu vlada Srbije izravno obrati vladi Kosova. Beograd to odbija jer bi takvom komunikacijom priznali Kosovo. To mu je odlično došlo jer sad prikazuje neprijatelje, a sebe prikazuje kao zaštitnika svih Srba.

