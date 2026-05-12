Obavijesti

News

Komentari 0
UNIŠTIT ĆE IH

VIDEO Akcija trajala satima: Iz mora u Puli uklonili su bombe teške 250 kila. Našli i granate

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Akcija trajala satima: Iz mora u Puli uklonili su bombe teške 250 kila. Našli i granate
5
Foto: PU istarska

Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava nastavlja se i u narednim danima te pozivamo građane da poštuju uspostavljene mjere sigurnosti, rekli su iz policije

Istarska policija objavila je kako su policajci jučer započeli s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronašli u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana. 

- Tijekom višesatnih aktivnosti uklonjene su dvije zrakoplovne bombe težine 250 kilograma koje potječu iz Drugog svjetskog rata i na kojima se nisu nalazili prednji ni stražnji upaljači. Također je uklonjeno i 27 komada topničkih granata srednjeg i velikog kalibra - rekli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Uklonjene zrakoplovne bombe iz mora kod pulskog lukobrana 00:23
Uklonjene zrakoplovne bombe iz mora kod pulskog lukobrana | Video: PU istarska

Dodaju kako je u aktivnosti sudjelovalo desetak protueksplozijskih ronioca iz nekoliko policijskih uprava pod koordinacijom Protueksplozijske službe. 

Foto: PU istarska

- Kako bi se pronađena sredstva sigurno uklonila iz mora, a potom transportirala u priručno skladište gdje će biti čuvana do uništenja na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana te su akvatorij osiguravala plovila pomorske policije i lučke kapetanije, koja su ograničila pristup samoj lokaciji uklanjanja - objavila je policija. 

Dodaju da je pristup mjestima uklanjanja i čuvanja eksplozivnih sredstava ograničen te je s kopnene strane pod stalnim nadzorom policije.

Foto: PU istarska
KOD LUKOBRANA Policija u Puli uklanja bombe i granate: Moguće i detonacije
Policija u Puli uklanja bombe i granate: Moguće i detonacije

- Podsjećamo da će pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstva biti ograničen s kopnene i morske strane i u narednim danima, sve dok traju radovi na uklanjanju. Stoga policija upozorava građane da ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava - zaključili su iz policije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD uveo nove sankcije Iranu
IZ MINUTE U MINUTU

SAD uveo nove sankcije Iranu

Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu
Susjedi ubojice šefa krim policije: 'Igrali su se kao djeca, mislio sam da će mene ubiti!'
OTPRIJE POZNAT POLICIJI

Susjedi ubojice šefa krim policije: 'Igrali su se kao djeca, mislio sam da će mene ubiti!'

Muškarac (52) kojeg sumnjiče za ubojstvo otprije je poznat policiji. Protiv njega je podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026