VIDEO Akcija trajala satima: Iz mora u Puli uklonili su bombe teške 250 kila. Našli i granate

Istarska policija objavila je kako su policajci jučer započeli s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronašli u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana.

- Tijekom višesatnih aktivnosti uklonjene su dvije zrakoplovne bombe težine 250 kilograma koje potječu iz Drugog svjetskog rata i na kojima se nisu nalazili prednji ni stražnji upaljači. Također je uklonjeno i 27 komada topničkih granata srednjeg i velikog kalibra - rekli su iz policije.

Uklonjene zrakoplovne bombe iz mora kod pulskog lukobrana | Video: PU istarska

Dodaju kako je u aktivnosti sudjelovalo desetak protueksplozijskih ronioca iz nekoliko policijskih uprava pod koordinacijom Protueksplozijske službe.

- Kako bi se pronađena sredstva sigurno uklonila iz mora, a potom transportirala u priručno skladište gdje će biti čuvana do uništenja na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana te su akvatorij osiguravala plovila pomorske policije i lučke kapetanije, koja su ograničila pristup samoj lokaciji uklanjanja - objavila je policija.

Dodaju da je pristup mjestima uklanjanja i čuvanja eksplozivnih sredstava ograničen te je s kopnene strane pod stalnim nadzorom policije.

- Podsjećamo da će pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstva biti ograničen s kopnene i morske strane i u narednim danima, sve dok traju radovi na uklanjanju. Stoga policija upozorava građane da ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici te da postupaju po uputama policijskih službenika radi njihove sigurnosti i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava - zaključili su iz policije.