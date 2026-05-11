KOD LUKOBRANA

Policija u Puli uklanja bombe i granate: Moguće i detonacije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kod pulskog lukobrana pronađene su dvije avionske bombe i oko 160 komada granata, metaka i upaljača. Akcija uklanjanja trajat će oko tri tjedna, a građanima je zabranjen pristup tom području.

Istarska policija započela je u ponedjeljak s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronađena u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana, kada su pronađene dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada topničkih granata, metaka i upaljača za topnička sredstva.  Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajat će oko tri tjedna, ovisno o rezultatima sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sredstva, izvijestili su iz policije. Na samoj lokaciji bit će uništena eksplozivna sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za transport, dok će se druga po završetku akcije uklanjanja prevesti na namjenski poligon i uništiti u kontroliranim uvjetima. 

"U slučaju potrebe za uništenjem pojedinih nesigurnih eksplozivnih sredstva, na lokaciji pronalaska moguće su detonacije", ističu u policiji i dodaju kako će se poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana.

Pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstva bit će ograničen s kopnene i morske strane, te policija upozorava građane da ne pristupaju zonama osiguranja koje će biti uspostavljene i postupaju po uputama policije radi vlastite i sigurnosti svih sudionika akcije. 

Policija će obavijestiti javnost o završetku prvog dijela akcije, odnosno kada sredstva budu uklonjena s mjesta pronalaska i spremna za transport. Tada će prestati zabrana približavanja mjestu pronalaska, a nastupit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstva na poligonu Marlera. 
 

