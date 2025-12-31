VIDEO Ako djeca imaju petarde, policija može upasti u kuću

Vidjeli smo djecu kako postavljaju nešto na školsko igralište. Čim su se razbježali, uslijedila je izuzetno bučna i snažna eksplozija koja se podigla nekoliko metara u zrak, a potom je igralište nastavilo gorjeti, ispričala je čitateljica koja je u ponedjeljak svjedočila incidentu na igralištu Osnovne škole Julija Klovića u Zagrebu.

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu osnovne škole.

Policija je priopćila u utorak navečer da je pod nadzorom osoba koju sumnjiče da je u ponedjeljak aktivirala improviziranu pirotehniku, koja je bila vezana na kanister sa zapaljivom tekućinom, najvjerojatnije benzinom. improviziranu pirotehniku, koja je bila vezana na kanister sa zapaljivom tekućinom, najvjerojatnije benzinom

Sličan incident dogodio se i prošlog Silvestrova, kada je utvrđeno da se radilo o improviziranoj eksplozivnoj napravi. Iako takve detonacije mogu biti smrtonosne, srećom ni tada ni sada nije bilo ozlijeđenih.

Pune ruke posla

U sklopu akcije "Mir i dobro", policija je kod više maloljetnika pronašla zabranjenu pirotehniku. Propisi su jasni: djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakvu pirotehniku, dok stariji od 14 smiju koristiti samo kategoriju F1. Punoljetnima su dopuštene kategorije F2 i F3 (vatrometi), no petarde i redenici potpuno su zabranjeni od 2021. godine. Posebno se upozorava na strogu zabranu "baklji" i "bengalki" (kategorije F4, P1, P2, T1 i T2), čija je nabava i uporaba zabranjena svim fizičkim osobama.

- U slučaju kada policijski službenik osumnjičenika zatekne u protupravnom posjedovanju ili protupravnoj uporabi pirotehnike, to ujedno i predstavlja i uporište za sudsko ishođenje naredbe za pretragu doma i drugih prostorija, što je vidljivo i u našim redovitim priopćenjima. Uz to, kada se radi o osobama mlađim od 14 godina kaznit će se roditelj ili drugi zakonski zastupnik - pojasnila je glasnogovornica zagrebačke policije Marija Goatti.

Zagrebačka policijska uprava ove je godine kroz akciju, koja je još u tijeku, zaplijenila preko jedne tone različitih pirotehničkih sredstava, te nema dana kada se ne oduzmu veće količine. Najviše takvih akcija bilježe na područjima Trešnjevke, Dubrave, Novog Zagreba, Črnomerca, Maksimira i Pešćenice, ali i na području Županije odnosno grada Zaprešića.

Samo u ponedjeljak, na području Dubrave, oduzeto je 2525 komada različite pirotehnike. Riječ je o sredstvima kategorija F1 i P1, čija nabava i posjedovanje građanima nije dopuštena za osobne potrebe, kao i kategoriji F4, koja predstavlja visok rizik i namijenjena je isključivo osobama sa stručnim znanjem. Također, 20. prosinca u Dubravi je oduzeto još 1353 komada pirotehnike kategorije F2.

Kod 39-godišnjaka u Zaprešiću pronašli su 212.539 komada pirotehničkih sredstava, dok je ukupna masa oduzetih sredstava iznosi skoro 23 kg.