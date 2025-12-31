Obavijesti

News

Komentari 0
ULOV PRED DOČEK

VIDEO Maloljetnicima oduzeli gomilu petardi u Zagrebu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Maloljetnicima oduzeli gomilu petardi u Zagrebu
5
Foto: PU zagrebačka

Pirotehnička sredstva nisu igračke, iako se koriste za zabavu. To su eksplozivne tvari koje mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje - napisala je zagrebačka policija

Zagrebačka je policija u ponedjeljak između 18 i 22 sata na Črnomercu zatekla dvoje maloljetnika koji su imali ukupno 177 petardi, a privremeno su ih oduzeli. Protiv obojice je podnijet Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, piše zagrebačka policija. 

Zatim, u Španskom, nakon što je maloljetnik uporabio pirotehničko sredstvo kategorije F2, policiji je dragovoljno izručio pirotehničko sredstvo kategorije F4, a zbog toga su izdali Obvezni prekršajni nalog zakonskom zastupniku - roditelju zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policija pronašla 111 zabranjenih petardi kod maloljetnika 00:35
Policija pronašla 111 zabranjenih petardi kod maloljetnika | Video: PU zagrebačka

Drugi maloljetnik je dragovoljno predao 13 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, zbog čega je podnijet Optužni prijedlog. Sva pronađena pirotehnička sredstva su privremeno oduzeta do okončanja prekršajnog postupka. Također, u petak u večernjim satima u parku na području Črnomerca, policajci su uočili maloljetnika s nedozvoljenim pirotehničkim sredstvima. Maloljetniku je uručena pisana obavijest da će se zbog navedenog podnijeti optužni prijedlog, a tri petarde su oduzete.

SATIMA IZVLAČILI TIJELO Tragedija u Sloveniji: Ronilac poginuo u Škocjanskoj jami
Tragedija u Sloveniji: Ronilac poginuo u Škocjanskoj jami
Foto: PU zagrebačka

Nadalje, u ponedjeljak oko 20.40 sati na području Novog Zagreba uočili su dva maloljetnika s pirotehnikom, na različitim adresama. Nekoliko minuta kasnije, uočili su još jednoga. Sva pirotehnička sredstva su im oduzeli. Policija je obavila pretragu stanova, ali nisu pronašli nedozvoljena sredstva.

Foto: PU zagrebačka

Zbog prekršaja će podnijeti optužne prijedloge prekršajnom sudu u Zagrebu. O svemu je obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

U ponedjeljak oko 23 sata na okretištu autobusa u Bijeničkoj ulici zatekli maloljetnika koji je bacao nedopušteno pirotehničko sredstvo, a pronašli su još jednu petardu.

Foto: PU zagrebačka



Nakon toga, priveli su ga u službene prostorije policije. Uz prisutnosti roditelja, pirotehničko sredstvo je oduzeto, a maloljetniku je uručena obavijest iz čl. 109/A Prekršajnog zakona te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja opisanog u članku 62. st. 4 Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

LAMPE, KREVET, SAT... Bivšeg ravnatelja Jankomira pustili iz Remetinca: Priznao da je primio mito za radove
Bivšeg ravnatelja Jankomira pustili iz Remetinca: Priznao da je primio mito za radove



Policija je obavila i pretragu obiteljske kuće, gdje su pronađena i druga nedopuštena pirotehnička sredstva F2 kategorije i to 111 komada petardi. Sva pirotehnička sredstva su oduzeli.

- Koristimo priliku istaknuti kako pirotehnička sredstva nisu igračke, iako se koriste za zabavu. To su eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje ili rukuje suprotno priloženim uputama za rukovanje, mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje - napisala je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'
ZADNJA SJEDNICA VLADE

Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'

Premijer kaže da će nastaviti borbu protiv korupcije, jačat će se pravosuđe, a njihov je cilj, kaže, snažnije gospodarstvo, jačanje izvoza...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025