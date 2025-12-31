VIDEO Maloljetnicima oduzeli gomilu petardi u Zagrebu

Zagrebačka je policija u ponedjeljak između 18 i 22 sata na Črnomercu zatekla dvoje maloljetnika koji su imali ukupno 177 petardi, a privremeno su ih oduzeli. Protiv obojice je podnijet Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, piše zagrebačka policija.

Zatim, u Španskom, nakon što je maloljetnik uporabio pirotehničko sredstvo kategorije F2, policiji je dragovoljno izručio pirotehničko sredstvo kategorije F4, a zbog toga su izdali Obvezni prekršajni nalog zakonskom zastupniku - roditelju zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 Policija pronašla 111 zabranjenih petardi kod maloljetnika | Video: PU zagrebačka

Drugi maloljetnik je dragovoljno predao 13 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, zbog čega je podnijet Optužni prijedlog. Sva pronađena pirotehnička sredstva su privremeno oduzeta do okončanja prekršajnog postupka. Također, u petak u večernjim satima u parku na području Črnomerca, policajci su uočili maloljetnika s nedozvoljenim pirotehničkim sredstvima. Maloljetniku je uručena pisana obavijest da će se zbog navedenog podnijeti optužni prijedlog, a tri petarde su oduzete.

Foto: PU zagrebačka

Nadalje, u ponedjeljak oko 20.40 sati na području Novog Zagreba uočili su dva maloljetnika s pirotehnikom, na različitim adresama. Nekoliko minuta kasnije, uočili su još jednoga. Sva pirotehnička sredstva su im oduzeli. Policija je obavila pretragu stanova, ali nisu pronašli nedozvoljena sredstva.

Foto: PU zagrebačka

Zbog prekršaja će podnijeti optužne prijedloge prekršajnom sudu u Zagrebu. O svemu je obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

U ponedjeljak oko 23 sata na okretištu autobusa u Bijeničkoj ulici zatekli maloljetnika koji je bacao nedopušteno pirotehničko sredstvo, a pronašli su još jednu petardu.

Foto: PU zagrebačka





Nakon toga, priveli su ga u službene prostorije policije. Uz prisutnosti roditelja, pirotehničko sredstvo je oduzeto, a maloljetniku je uručena obavijest iz čl. 109/A Prekršajnog zakona te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja opisanog u članku 62. st. 4 Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.





Policija je obavila i pretragu obiteljske kuće, gdje su pronađena i druga nedopuštena pirotehnička sredstva F2 kategorije i to 111 komada petardi. Sva pirotehnička sredstva su oduzeli.

- Koristimo priliku istaknuti kako pirotehnička sredstva nisu igračke, iako se koriste za zabavu. To su eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje ili rukuje suprotno priloženim uputama za rukovanje, mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje - napisala je policija.