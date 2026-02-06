VIDEO Američka vojska uništila sumnjivi brod s drogom u Tihom oceanu: Dvoje ljudi je poginulo

Američka vojska napala je još jedan brod u Tihom oceanu za kojeg tvrde da je prevozio drogu. Pritom je i dvoje ljudi poginulo, prenosi BBC.

Plovilom je, prema objavi Južnog zapovjedništva, upravljala teroristička organizacija koja se kretala prema poznatim rutama za trgovinu narkoticima.

Od rujna prošle godine Amerikanci su imali niz napada na sumnjiva plovila kroz Karibe i istočni Pacifik. Izveli su najmanje 38 smrtonosnih napada u kojima je poginulo 128 ljudi. Trump ove operacije naziva oružanim sukobima s ciljem zaustavljanja protoka droge u SAD.

U ovom napadu nije ozlijeđen niti jedan pripadnik američkih snaga. To je drugi ovakav napad ove godine, a nakon uhićenja Nicolasa Madura, venezuelanskog predsjednika, ovakvi napadi smanjili su se.

Administracija je javno predstavila malo dokaza da su ubijeni u tekućoj kampanji povezani s narkokartelima ili da je svaki od brodova prevozio drogu.