VIDEO Američki aerodromi u kaosu: Trump poslao agente ICE-a, satima čekaju u redovima

Putnici na najvećim američkim aerodromima od ponedjeljka se suočavaju s prizorima kaosa, redovima za sigurnosne provjere koji se protežu satima i prisutnošću naoružanih agenata Imigracijske i carinske službe (ICE). Predsjednik Donald Trump naredio je njihovo raspoređivanje kako bi pomogli osoblju Uprave za sigurnost prometa (TSA), čiji zaposlenici već više od pet tjedana rade bez plaće zbog djelomičnog zatvaranja savezne vlade, što je dovelo do masovnih izostanaka s posla i ostavki.

Stotine agenata ICE-a stigle su na najmanje 14 ključnih aerodroma, uključujući Hartsfield-Jackson u Atlanti, JFK i LaGuardiju u New Yorku te O'Hare u Chicagu. Situacija je kulminacija političkog zastoja u Washingtonu koji je ostavio oko 50.000 djelatnika TSA bez primanja od 14. veljače.

Stotine ostavki i višesatna čekanja

Posljedice su dramatične. Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) potvrdilo je da je u nedjelju s posla izostalo gotovo 12 posto djelatnika TSA na nacionalnoj razini, što je najviša stopa od početka blokade. Na nekim aerodromima, poput onog u New Orleansu, stopa izostanaka dosegnula je 42,3 posto, a u Atlanti, najprometnijem aerodromu u SAD-u, 41,5 posto. Više od 400 djelatnika TSA dalo je otkaz od početka krize, a putnicima je savjetovano da na letove dođu i do četiri sata ranije.

Scene s terena potvrđuju ozbiljnost situacije. U Atlanti su redovi vijugali s jednog kraja terminala na drugi, dok su na njujorškom JFK-u djelatnici megafonima upozoravali putnike da se ne guraju. Jedan pilot na letu za Atlantu komentirao je s posadom kako se nada da agenti ICE-a neće stvoriti još veći kaos jer "nisu obučeni za strpljenje koje je potrebno u ovom poslu".

Koja je uloga agenata?

Prema službenim najavama, agenti ICE-a neće obavljati specijalizirane sigurnosne provjere poput pregleda prtljage rendgenskim uređajima, za što nemaju obuku. Njihova uloga je pružanje podrške u "nesigurnosnim" zadacima: upravljanje redovima, kontrola gužvi, provjera osobnih dokumenata prije dolaska do skenera i čuvanje izlaza. Gradonačelnik Atlante, Andre Dickens, izjavio je kako su ga savezni dužnosnici uvjerili da "svrha raspoređivanja nije provođenje imigracijskih aktivnosti".

Međutim, sam predsjednik Trump poslao je drugačiju poruku. Iako je priznao da to nije njihova primarna misija, izjavio je kako agenti sada mogu "uhititi ilegalce dok ulaze u zemlju" te da su aerodromi "vrlo plodno tlo" za to. Uz to, najavio je da bi, ako ovo ne bude dovoljno, mogao pozvati i Nacionalnu gardu.

"Loša ideja koja izaziva strah"

Odluka o angažmanu imigracijskih agenata izazvala je oštre kritike s raznih strana. Sindikat koji predstavlja zaposlenike TSA osudio je plan, a njegov predsjednik Everett Kelley poručio je da njegovi članovi "zaslužuju biti plaćeni, a ne zamijenjeni neobučenim, naoružanim agentima".

Mnogi demokratski političari i organizacije za građanska prava izrazili su zabrinutost. Lider manjine u Zastupničkom domu, Hakeem Jeffries, upozorio je da je "posljednje što američki narod treba raspoređivanje neobučenih agenata ICE-a na aerodrome diljem zemlje, koji bi ih potencijalno mogli brutalizirati ili u nekim slučajevima ubiti". Organizacija ACLU objavila je priopćenje u kojem stoji da se "obitelji koje putuju ne bi trebale suočavati s agentima ICE-a koji vjerojatno nemaju obuku ili iskustvo u misiji sigurnosti zračnih luka".

Čak i neki republikanci, poput senatorice Lise Murkowski, kritizirali su Trumpov potez.

​- Loša ideja. Ono što trebamo učiniti je riješiti probleme DHS-a i platiti agente TSA. Želite li doista imati dodatne napetosti povrh onoga s čime se već suočavamo? - izjavila je za medije.

Kriza je rezultat proračunskog spora između demokrata i republikanaca. Demokrati su blokirali financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti, zahtijevajući izmjene u imigracijskim operacijama nakon što su agenti u Minneapolisu usmrtili dvoje američkih državljana. Republikanci, s druge strane, odbijaju njihove prijedloge dok se ne postigne širi dogovor. U međuvremenu, putnici ostaju zarobljeni u kaosu koji je zahvatio američke zračne luke.