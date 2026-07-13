VIDEO Američki pomorski dronovi prvi put napali Iran. Pogledajte snimku jakog udara

Američko središnje vojno zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je snimku napada na iransku luku Bandar Abbas, pri čemu su prvi put u borbenoj operaciji protiv Irana korištena bespilotna pomorska plovila. Kako su priopćili iz CENTCOM-a, u napadu su sudjelovala tri bespilotna plovila tipa Corsair, koja su pogodila objekt za održavanje podmornica i brodova u pomorskoj bazi Bandar Abbas.

Jučer su snage CENTCOM-a, koristeći više bespilotnih plovila, uspješno napale objekt za održavanje podmornica i brodova u Iranu. Tri bespilotna plovila tipa Corsair napala su luku u pomorskoj bazi Bandar Abbas, što je prvi put da su američke snage koristile pomorske dronove u borbenim operacijama. Sinoćnji napadi oslabili su sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove - poručili su iz CENTCOM-a.

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Pokretanje videa... VIDEO Napad na Iran | Video: 24sata/X/U.S. Central Command

Bandar Abbas nalazi se uz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza kroz koji prolazi velik dio globalnog izvoza nafte.

Prema pisanju BBC-ja, na snimkama iz područja plaže Suru Beach vidi se snažan narančasti odsjaj i gust stup crnog dima koji se uzdiže iz smjera luke Shahid Bahonar, jugozapadno od grada.

Istodobno je nakon noćnih američkih udara izbio veliki požar u hangaru zračne luke Aghajari u Omidiyehu, na jugozapadu Irana. Na videosnimkama i fotografijama vidi se požar u blizini aerodroma, no zbog udaljenosti nije moguće potvrditi gori li sam hangar ili objekt u njegovoj neposrednoj blizini.

Sjedinjene Američke Države ranije su priopćile da su napadi izvedeni kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.