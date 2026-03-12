Obavijesti

VIDEO Amerikanci uništili tri iranska vojna zrakoplova!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Amerikanci uništili tri iranska vojna zrakoplova!
Foto: Reuters

Na snimci se vidi kako su pogođena tri zrakoplova na pisti

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je snimku na kojoj se vide američki napadi na tri iranska vojna zrakoplova na aerodromu u Kermanu na jugoistoku Irana. Snimku je geolocirao CNN.

Amerikanci uništili avione 00:22
Amerikanci uništili avione | Video: Reuters/Centcom

Na snimci se vidi kako su pogođena tri zrakoplova koja su se nalazila na pisti. Prema dostupnim informacijama, riječ je o dva zrakoplova američke proizvodnje, transportnom C-130 i nadzornom avionu P-3, te o ruskom teretnom zrakoplovu Il-76. Video prikazuje kako je svaki od zrakoplova pogođen najmanje jednom. Nakon udara kamera se udaljava i prikazuje sva tri aviona u plamenu na aerodromu.

CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži X naveo da „iranski režim iz dana u dan gubi zračne sposobnosti“. Dodali su da američke snage „ne brane samo od iranskih prijetnji, nego ih sustavno razgrađuju“.

Iransko ratno zrakoplovstvo i dalje u svojoj floti ima određeni broj starijih zrakoplova američke proizvodnje koji su nabavljeni prije Islamske revolucije 1979. godine, kada su Iran i Sjedinjene Države prekinuli diplomatske odnose. Dugogodišnje sankcije predvođene SAD-om znatno su ograničile sposobnost Irana da održava potpuno operativnu zračnu flotu.

