VIDEO Amerikanci uništili tri iranska vojna zrakoplova!

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je snimku na kojoj se vide američki napadi na tri iranska vojna zrakoplova na aerodromu u Kermanu na jugoistoku Irana. Snimku je geolocirao CNN.

POGLEDAJTE SNIMKU:

Pokretanje videa... 00:22 Amerikanci uništili avione | Video: Reuters/Centcom

Na snimci se vidi kako su pogođena tri zrakoplova koja su se nalazila na pisti. Prema dostupnim informacijama, riječ je o dva zrakoplova američke proizvodnje, transportnom C-130 i nadzornom avionu P-3, te o ruskom teretnom zrakoplovu Il-76. Video prikazuje kako je svaki od zrakoplova pogođen najmanje jednom. Nakon udara kamera se udaljava i prikazuje sva tri aviona u plamenu na aerodromu.

CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži X naveo da „iranski režim iz dana u dan gubi zračne sposobnosti“. Dodali su da američke snage „ne brane samo od iranskih prijetnji, nego ih sustavno razgrađuju“.

Iransko ratno zrakoplovstvo i dalje u svojoj floti ima određeni broj starijih zrakoplova američke proizvodnje koji su nabavljeni prije Islamske revolucije 1979. godine, kada su Iran i Sjedinjene Države prekinuli diplomatske odnose. Dugogodišnje sankcije predvođene SAD-om znatno su ograničile sposobnost Irana da održava potpuno operativnu zračnu flotu.