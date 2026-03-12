VIDEO Američki obavještajni podaci ukazuju na to da iranski režim nije pred kolapsom

Američki obavještajni podaci ukazuju na to da je iransko vodstvo još uvijek uglavnom netaknuto i da nije u opasnosti od kolapsa u skorije vrijeme nakon gotovo dva tjedna neumoljivog američkog i izraelskog bombardiranja, rekla su Reutersu tri izvora. "Mnoštvo" obavještajnih izvješća pruža "dosljednu analizu da režim nije u opasnosti" od kolapsa i "zadržava kontrolu nad iranskom javnošću", rekao je jedan od izvora. Svim izvorima je zajamčena anonimnost kako bi raspravljali o nalazima američkih obavještajnih službi.

Pokretanje videa... 02:43 Iran | Video: Reuters

Najnovije izvješće dovršeno je u posljednjih nekoliko dana, rekao je izvor. Sa sve većim političkim pritiskom zbog rasta cijena nafte, američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da će "uskoro" okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine.

Obavještajna izvješća naglašavaju koheziju iranskog klerikalnog vodstva unatoč ubojstvu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija 28. veljače, prvog dana američkih i izraelskih napada na Iran.

Izraelski dužnosnici su u privatnim razgovorima također priznali da nema sigurnosti da će rat dovesti do sloma klerikalne vlade, rekao je visoki izraelski dužnosnik za Reuters.

Izvori su također naglasili da je situacija na terenu promjenjiva i da bi se dinamika unutar Irana mogla promijeniti.

Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe i Središnja obavještajna agencija odbili su komentirati ove navode.

SAD i Izrael su od početka rata napali niz iranskih ciljeva - protuzračnu obranu, nuklearne objekte i visoke dužnosnike.

Trumpova administracija navodila je različite razloge za rat. Objavljujući početak američke operacije, Trump je pozvao Irance da "preuzmu svoju vladu", ali glavni savjetnici od tada su negirali da je cilj bio svrgnuti iransko vodstvo.

Osim Hameneija, u napadima su ubijeni deseci visokih dužnosnika i neki od najviše rangiranih zapovjednika Revolucionarlne garde, elitne paravojne snage koja kontrolira velike dijelove gospodarstva.

Ipak, izvješća američkih obavještajnih službi ukazuju na to da IRGC i privremeni vođe koji su preuzeli vlast nakon Hameneijeve smrti zadržavaju kontrolu nad zemljom. Vijeće stručnjaka je ranije ovog tjedna proglasila Hameneijevog sina Modžtabu novim iranskim vrhovnim vođom.

Nije jasno na koji način bi američko-izraelska vojna kampanja srušila iransko vodstvo.

Vjerojatno bi bila potrebna kopnena ofenziva koja bi ljudima unutar Irana omogućila sigurno prosvjedovanje na ulicama, rekao je izvor.

Trumpova administracija nije isključila slanje američkih vojnika u Iran.

Reuters je prošli tjedan izvijestio da su se iranske kurdske milicije stacionirane u susjednom Iraku konzultirale sa SAD-om o tome kako će i hoće li napasti iranske sigurnosne snage u zapadnom dijelu zemlje.

Takav upad mogao bi izvršiti pritisak na iranske sigurnosne službe, što bi Irancima omogućilo da se pobune protiv vlade.

Nedavna izvješća američkih obavještajnih službi bacila su sumnju na sposobnost iranskih kurdskih skupina da održe borbu protiv iranskih sigurnosnih službi, prema izvorima upoznatima s tim procjenama.

Obavještajni podaci pokazuju da tim skupinama nedostaje vatrene moći i brojnosti, rekli su izvori.

Kurdske skupine su posljednjih dana zatražile od visokih dužnosnika u Washington da im SAD osigura oružje i oklopna vozila, ali Trump je u subotu rekao da je isključio mogućnost njihovog upada u Iran.