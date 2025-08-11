Obavijesti

UGOVOR VRIJEDAN 67 MILIJUNA EURA

VIDEO Anušić objavio snimku Bayraktara TB2: 'Počeli smo s testiranjem drona u Hrvatskoj'

Piše Marta Divjak,
Foto: Facebook/Canva

Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta

Ministar obrane Ivan Anušić objavio je snimku na Facebooku kako su hrvatski vojnici započeli testiranje novih besposadnih sustava (dronova) Hrvatske vojske Bayraktar TB2.

- Nakon uspješno završene obuke u Turskoj, pripadnici #OSRH i predstavnici tvrtke Baykar započeli su danas u Hrvatskoj testiranje novih besposadnih sustava Hrvatske vojske Bayraktar TB2- U idućim danima nastavljaju se testiranja danju i noću diljem Hrvatske na kompletnoj opremi i svih šest modernih naoružanih besposadnih letjelica Bayraktar TB2 koje Hrvatskoj vojsci donose nove sposobnosti u borbenim djelovanjima, ali i nadzoru granica, izviđanju i protupožarnoj zaštiti. Ove napredne vojne sustave koristi 37 zemalja svijeta, uključujući i više NATO članica - napisao je Anušić uz video.

Ugovor vrijedan 67,01 milijuna eura

Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica.

Zagreb: Na svečanom mimohodu prikazan prvi hrvatski dron Bayraktar
Zagreb: Na svečanom mimohodu prikazan prvi hrvatski dron Bayraktar | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a potpisan je 21. studenog 2024. godine u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te izvršni direktor turske tvrtke Baykar Makina San. Ve Tic. A.Ş., Haluk Bayraktar.

Osim šest naoružanih besposadnih letjelica, paket obuhvaća i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, pripadajuća ubojita sredstva, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.

