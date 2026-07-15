Obavijesti

News

Komentari 2
NEVJEROJATNO

VIDEO Auto potonuo ispod podvožnjaka u Sl. Brodu!

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Auto potonuo ispod podvožnjaka u Sl. Brodu!
3
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Voda se, koliko sam vidio, izlila iz kanalizacije, odnosno iz šahta. Kada sam tamo prolazio, policija je već regulirala promet, a dolazili su i vatrogasci, kaže nam čitatelj

Jedan automobil u Slavonskom Brodu zapeo je u podvožnjaku u Ulici Matije Gupca koji se zbog kiše napunio vodom. Kako nam javlja naš čitatelj.

- Bio je pljusak, trajao je otprilike pola sata i baš je lijepo padalo. Kada sam tamo prolazio, policija je već regulirala promet i nije se moglo prolaziti autima, samo biciklima i vidio sam da je jedan auto unutra zapeo. Voda se, koliko sam vidio, izlila iz kanalizacije, odnosno iz šahta i onda se stvorio ovaj bazen. Vatrogasci su taman dolazili kada sam ja prolazio - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa...

Automobil zapeo u podvožnjaku VIDEO
Automobil zapeo u podvožnjaku | Video: Čitatelj 24sata

Na pitanje događaju li se često ovakve situacije, čitatelj nam odgovara:

- U Slavoniji nisu često ovakvi pljuskovi, ali bilo je već ovih slučajeva, ovo nije prvi put.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU brodsko-posavske, gdje su nam javili kako su nadležne održavanje u međuvremenu uklonile vozilo iz bazena. Nitko nije ozlijeđen, a službe za održavanje nastavljaju sa sanacijom poplave.

Foto: Čitatelj 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Nemoguća akcija' u kanjonu Čikole: Visio naglavačke 10 sati na 40 stupnjeva, spasio ga GSS!
FOTO: ZAHTJEVNA AKCIJA

'Nemoguća akcija' u kanjonu Čikole: Visio naglavačke 10 sati na 40 stupnjeva, spasio ga GSS!

U utorak u 18:40 sati na dežurni mobitel HGSS stanice Šibenik stigao je poziv centra 112 s obavijesti da je nestala osoba i da trebaju našu asistenciju
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...
Hrvat (60) na ulici u Njemačkoj mačetom ubio suprugu (58)!
GRAĐANI GA USPJELI SAVLADATI

Hrvat (60) na ulici u Njemačkoj mačetom ubio suprugu (58)!

Nesretna žena od zadobivenih ozljeda je preminula na mjestu događaja, počinitelja su savladali svjedoci i držali ga do dolaska hitnih službi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026