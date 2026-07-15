VIDEO Auto potonuo ispod podvožnjaka u Sl. Brodu!

Jedan automobil u Slavonskom Brodu zapeo je u podvožnjaku u Ulici Matije Gupca koji se zbog kiše napunio vodom. Kako nam javlja naš čitatelj.

- Bio je pljusak, trajao je otprilike pola sata i baš je lijepo padalo. Kada sam tamo prolazio, policija je već regulirala promet i nije se moglo prolaziti autima, samo biciklima i vidio sam da je jedan auto unutra zapeo. Voda se, koliko sam vidio, izlila iz kanalizacije, odnosno iz šahta i onda se stvorio ovaj bazen. Vatrogasci su taman dolazili kada sam ja prolazio - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa... VIDEO Automobil zapeo u podvožnjaku | Video: Čitatelj 24sata

Na pitanje događaju li se često ovakve situacije, čitatelj nam odgovara:

- U Slavoniji nisu često ovakvi pljuskovi, ali bilo je već ovih slučajeva, ovo nije prvi put.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU brodsko-posavske, gdje su nam javili kako su nadležne održavanje u međuvremenu uklonile vozilo iz bazena. Nitko nije ozlijeđen, a službe za održavanje nastavljaju sa sanacijom poplave.