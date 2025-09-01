VIDEO Auto se zabio u ruski konzulat u Sydneyu

U ruski konzulat u Sydneyu zabio se automobil, a osoba koja se povezuje sa sudarom uhićena je, izvijestio je u ponedjeljak australski televizijski kanal Sky News.

Na televizijskoj snimci vidi se napušteni automobil s jednim razbijenim prozorom pokraj jarbola s ruskom zastavom na području koje, kako su izvijestili lokalni mediji, pripada ruskom konzulatu u predgrađu Sydneya Woollahri.

Foto: Hollie Adams

Glasnogovornik policije rekao je da je uhićena osoba povezana sa sudarom.