VIDEO Auto se zabio u ruski konzulat u Sydneyu

VOZAČ UHIĆEN

Auto se zabio u ruski konzulat u Sydneyu

Piše HINA,
VOZAČ UHIĆEN
Foto: Hollie Adams

Automobil uletio u ruski konzulat, a osoba povezana s incidentom uhićena....

U ruski konzulat u Sydneyu zabio se automobil, a osoba koja se povezuje sa sudarom uhićena je, izvijestio je u ponedjeljak australski televizijski kanal Sky News.

Na televizijskoj snimci vidi se napušteni automobil s jednim razbijenim prozorom pokraj jarbola s ruskom zastavom na području koje, kako su izvijestili lokalni mediji, pripada ruskom konzulatu u predgrađu Sydneya Woollahri.

Car crashes into Russian consulate in Sydney
Foto: Hollie Adams

Glasnogovornik policije rekao je da je uhićena osoba povezana sa sudarom.

