KRŠ I LOM

VIDEO Auto u Zagrebu udario u parkirane aute, kamen, hidrant i zgradu pa završio na krovu

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Auto u Zagrebu udario u parkirane aute, kamen, hidrant i zgradu pa završio na krovu
Foto: Čitatelj 24sata

Sve je bilo puno stakla i policije. Auto je završio na krovu. Užas, kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio prometnu nesreću u Primorskoj ulici u četvrtak oko ponoći. Na snimkama se vidi kao je auto završio na krovu.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su dojavu o prometnoj nesreći zaprimili oko ponoć i pet minuta u četvrtak. Vozač je autom u Primorskoj ulici naletio na dva parkirana auta, rubni kamen, hidrant i zgradu te se tom prilikom okrenuo na krov. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi te je nastala materijalna šteta.

