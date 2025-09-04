Sve je bilo puno stakla i policije. Auto je završio na krovu. Užas, kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio prometnu nesreću u Primorskoj ulici u četvrtak oko ponoći
VIDEO Auto u Zagrebu udario u parkirane aute, kamen, hidrant i zgradu pa završio na krovu
Sve je bilo puno stakla i policije. Auto je završio na krovu. Užas, kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio prometnu nesreću u Primorskoj ulici u četvrtak oko ponoći. Na snimkama se vidi kao je auto završio na krovu.
Zagrebačka policija potvrdila nam je da su dojavu o prometnoj nesreći zaprimili oko ponoć i pet minuta u četvrtak. Vozač je autom u Primorskoj ulici naletio na dva parkirana auta, rubni kamen, hidrant i zgradu te se tom prilikom okrenuo na krov. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi te je nastala materijalna šteta.
