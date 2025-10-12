Obavijesti

STRAŠNO

VIDEO Auto završio na krovu u Osijeku nakon sudara

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Auto završio na krovu u Osijeku nakon sudara
Foto: Čitatelj 24sata

Iz policije dodaju da je u tijeku provođenje očevida. Ne zna se ima li ozlijeđenih ljudi

U prometnoj nesreći u Osijeku auto je završio na krovu, javio nam je čitatelj 24sata. Osječko-baranjska policija potvrdila nam je da se u nedjelju popodne u Ulici Josipa Juraja Strossmayera dogodio sudar dva vozila od kojeg je jedan završio na krovu.

Sudar u Osijeku 00:37
Sudar u Osijeku | Video: snimio čitatelj 24sata

Dodaju da je u tijeku provođenje očevida. Ne zna se ima li ozlijeđenih ljudi.

