VIDEO Auto završio na krovu u Osijeku nakon sudara

U prometnoj nesreći u Osijeku auto je završio na krovu, javio nam je čitatelj 24sata. Osječko-baranjska policija potvrdila nam je da se u nedjelju popodne u Ulici Josipa Juraja Strossmayera dogodio sudar dva vozila od kojeg je jedan završio na krovu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 Sudar u Osijeku | Video: snimio čitatelj 24sata

Dodaju da je u tijeku provođenje očevida. Ne zna se ima li ozlijeđenih ljudi.