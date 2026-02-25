VIDEO Auto završio na krovu u Sesvetama: 'Čuo se glasan udarac, stigli su i vatrogasci'

Čuo se glasan udarac, odmah smo izletjeli van vidjeti što se događa, kaže nam čitateljica koja se našla na mjestu nesreće u Sesvetama u srijedu popodne. Oko 16.30 sati na križanju Planinske i Trakošćanske ulice došlo je do sudara dva automobila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Automobil završio na krovu | Video: Čitatelj 24sata

Na mjesto nesreće, osim policije, stigli su Hitna pomoć i vatrogasci, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Informacija o ozlijeđenim osobama nema, a u tijeku je očevid.