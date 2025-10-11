Niz telefonskih prijevara starijih u Hrvatskoj: Zovu ih 'članovi obitelji', traže novac za liječenje

Nakon žena iz Bjelovara i Karlovca, dvije žene prijavile su pulskoj policiji da su prevarene, a to su shvatile nakon što su nepoznatim osobama predale novac i nakit za 'liječenje svojih bližnjih'.

Ženu (86) u utorak je nazvala nepoznata osoba koja se predstavila kao liječnik iz Njemačke. Rekao joj je da je njoj bliska osoba stradala i da treba hitnu operaciju kako ne bi ostala invalid. Tada je nepoznati muškarac došao ispred njenog stana i uzeo novac i nakit od žene u vrijednosti više tisuća eura.

Sličan slučaj doživjela je i žena (75) nakon što ju je više puta zvao muškarac koji se predstavio kao liječnik. Uvjerio ju je da je njoj bliska osoba teško stradala u padu i da treba pokriti troškove operacije tako da preda sav novac i nakit koji ima. Liječnik joj je rekao i da će novac i nakit dobiti natrag kroz nekoliko dana. Tada je na njenu adresu došao mlađi muškarac kojem je žena kroz prozor bacila vrećicu s nakitom i novcem u vrijednosti više tisuća eura.

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare jer službena tijela pa tako ni bolnice nikada na ovaj način ne traže novac ili nakit.

Podsjetimo, zadnjih dana dvije su žene prevarili nepoznati počinitelji preko telefona u Bjelovaru i Karlovcu. Žena (58) bjelovarskoj je policiji prijavila prijevaru, a nepoznata osoba joj se predstavila kao član obitelji i zatražila novčanu pomoć, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Žena je uplatila više od 2.500 eura na račun koji je dobila u poruci, a ubrzo je shvatila da su je prevarili.

Sličan slučaj dogodio se u Karlovcu, kada je nepoznata žena nazvala Karlovčanku (83) u srijedu i plačljivim glasom joj se predstavila kao njena kći. Rekla je da je pala niza stepenice i ozlijedila se, piše karlovačka policija.

Nakon toga, nazvala ju je i nepoznata muška osoba koja je rekla da njenoj kćeri hitno treba platiti operaciju, a žena je ponudila da dođu po 12.000 eura koje ima kod kuće. Ubrzo je predala novac mlađoj muškoj osobi ispred zgrade. Kada se vratila u stan, nazvala ju je kći i rekla da joj se ništa nije dogodilo, a žena je shvatila da je prevarena.

- Upozoravamo građane da, prije nego što podignu i daju nekome novac, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare. Ujedno savjetujemo da, ukoliko zaprimite ovakav poziv, odmah prekinite daljnji razgovor i o svemu obavijestite policiju na broj 192 - piše karlovačka policija.