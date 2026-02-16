Na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada te na čvoru Zagreb zapad stvaraju se ogromne kolone zbog nesreće. Podaci s Google karata pokazuju da je kolona trenutno do Španskog.
VIDEO Autom probio ogradu na Jankomirskom mostu, ogromna gužva se stvara u Zagrebu
Vozač automobila u ponedjeljak oko 14 sati s ceste i probio ogradu na Jankomirskom mostu u Zagrebu. Kako doznajemo iz zagrebačke policije, u nesreći srećom nije bilo ozlijeđenih.
Iz policije dodaju da je nastala samo materijalna šteta te se utvrđuju sve okolnosti.
Na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada te na čvoru Zagreb zapad stvaraju se ogromne kolone zbog nesreće. Podaci s Google karata pokazuju da je kolona trenutno do Španskog.
Ogromne su gužve formiraju i na Jadranskom mostu.
