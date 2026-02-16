Obavijesti

KAOS U PROMETU

VIDEO Autom probio ogradu na Jankomirskom mostu, ogromna gužva se stvara u Zagrebu

VIDEO Autom probio ogradu na Jankomirskom mostu, ogromna gužva se stvara u Zagrebu
Foto: Čitatelj 24sata

Na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada te na čvoru Zagreb zapad stvaraju se ogromne kolone zbog nesreće. Podaci s Google karata pokazuju da je kolona trenutno do Španskog.

Vozač automobila u ponedjeljak oko 14 sati s ceste i probio ogradu na Jankomirskom mostu u Zagrebu. Kako doznajemo iz zagrebačke policije, u nesreći srećom nije bilo ozlijeđenih.

Prometna nesreća u Zagrebu 00:23
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Iz policije dodaju da je nastala samo materijalna šteta te se utvrđuju sve okolnosti.

Na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada te na čvoru Zagreb zapad stvaraju se ogromne kolone zbog nesreće. Podaci s Google karata pokazuju da je kolona trenutno do Španskog.

Foto: Čitatelj 24sata


Ogromne su gužve formiraju i na Jadranskom mostu.

Foto: Čitatelj 24sata

