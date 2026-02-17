Obavijesti

MINISTAR O VELIČANJU PAVELIĆA

VIDEO Bačić o Dabrinoj snimci: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Piše Luka Safundžić, Antonela Šaponja,
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vladajuća većina je stabilna, kaže, a ministar Alen Ružić će dobiti potporu svih članova vladajuće većine u petak na glasanju u Saboru

Nakon koalicijskog sastanka održanog danas u Banskim dvorima, HDZ-ov Branko Bačić otkrio je da je jedna od tema bila i snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojoj pjeva stihove kojima veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

TOMISLAV KLAUŠKI Ustaštvo će, uz buđenje desnice, ostati uklesano u političku ostavštinu Andreja Plenkovića
Vladajuća većina je stabilna, kaže, a ministar Alen Ružić će dobiti potporu svih članova vladajuće većine u petak na glasanju u Saboru.

- Svi članovi vladajuće koalicije osudili su glazbeni izričaj Dabre, on je neprimjeren i štetan, prije svega Domovinskom pokretu, ali i vladajućoj većini - rekao je Bačić.

O spornoj snimci raspravljat će i na sastanku vodstva DP-a, dodao je.

BRANI STRANAČKOG KOLEGU DP-ov Ćipe o snimci Dabre: 'Ne vidimo u čemu je problem, riječi 'Ante Pavelić' nisam čuo'
- Čekamo i što će reći Dabro, no u svakom slučaju to je neprimjereno i štetno i parlmentarna većina to je osudila - rekao je ministar te dodao da "taj incident neće narušiti stabilnost vladajuće većine".

Bilo bi jako, jako dobro da se Dabro ispriča za taj stih koji je otpjevao u Komletincima, istaknuo je Bačić. 

