VIDEO Bačić o Dabrinoj snimci: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Nakon koalicijskog sastanka održanog danas u Banskim dvorima, HDZ-ov Branko Bačić otkrio je da je jedna od tema bila i snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojoj pjeva stihove kojima veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

Vladajuća većina je stabilna, kaže, a ministar Alen Ružić će dobiti potporu svih članova vladajuće većine u petak na glasanju u Saboru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svi članovi vladajuće koalicije osudili su glazbeni izričaj Dabre, on je neprimjeren i štetan, prije svega Domovinskom pokretu, ali i vladajućoj većini - rekao je Bačić.

O spornoj snimci raspravljat će i na sastanku vodstva DP-a, dodao je.

- Čekamo i što će reći Dabro, no u svakom slučaju to je neprimjereno i štetno i parlmentarna većina to je osudila - rekao je ministar te dodao da "taj incident neće narušiti stabilnost vladajuće većine".

Bilo bi jako, jako dobro da se Dabro ispriča za taj stih koji je otpjevao u Komletincima, istaknuo je Bačić.