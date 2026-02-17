Obavijesti

BRANI STRANAČKOG KOLEGU

DP-ov Ćipe o snimci Dabre: 'Ne vidimo u čemu je problem, riječi 'Ante Pavelić' nisam čuo'

Piše Luka Safundžić, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Nisu se radile vijesti kad je Porfirije pjevao "Što se to na Dinari sjaji" i veličao četnike. Nemamo iste kriterije, rekao je predsjednik DP-a

Admiral

Ne vidimo u čemu je problem i nisam čuo riječi "Ante Pavelić". Nije mi jasno, rekao je predstavnik Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić Ćipe braneći svog stranačkog kolegu Josipa Dabru koji je na skandaloznoj snimci veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića i nazivajući ga "vođom svih Hrvata".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ćipe o skandaloznom Dabrinom pjevanju 09:20
Ćipe o skandaloznom Dabrinom pjevanju | Video: Luka Safundžić/24sata

- U Hrvatskoj se već godinu dana pjeva o zabrani pjevanja, od Hipodroma do Sinja, dočeka rukometaša, što smiju pjevati u svlačionici, što se cijela histerična ljevica bavi što tko smije pjevati u javnosti. Tako sada u pokladama, u maškarama... Bogu hvala da je danas zadnji dan maškara i da završava ovaj cirkus. I u pokladama žele cenzuru.

KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI HDZ je s proustaškom strankom ušao u krevet i više nije nevin
HDZ je s proustaškom strankom ušao u krevet i više nije nevin

U pokladama se u svakakve likove oblače ljudi, svakakvi likovi se spaljuju u pokladama, svašta se pjeva u pokladama i čuli ste prije nekoliko godina pjesmu policajki. Od toga raditi vijesti i početke dnevnika, a radi se o dobu godine kad se ljudi šale. Nisu se radile vijesti kad je Porfirije pjevao "Što se to na Dinari sjaji" i veličao četnike. Nemamo iste kriterije - rekao je.

Foto: A. Krizmanić/Facebook

Osvrnuo se potom i na film Svadba, u kojem glumi Dragan Bjelogrlić, a za kojeg kaže da je u četničkoj uniformi 1995. godine zabavljao srpske vojnike.

PRATITE NA 24SATA Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim su bila i dva policajaca: Sastaje se većina u Saboru
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim su bila i dva policajaca: Sastaje se većina u Saboru

- To su te dvije Hrvatske, a mi ne pripadamo ni četničkoj ni jugoslavenskoj Hrvatskoj. Dabro je otpjevao pjesmu pored svog sela s dvadesetak ljudi u pokladno vrijeme. Ne vidimo u čemu je problem i nisam čuo riječi "Ante Pavelić". Nije mi jasno - rekao je Mlinarić.

Stih o "zlatnom grobu u Madridu" preusmjerio je na temu poginulih hrvatskih branitelja, ističući da bi, ako se već pjeva, to trebale biti pjesme posvećene junacima Domovinskog rata.

DABRO PJEVA, HDZ NE ČUJE Ovo je koalicijski domoljubnik Andreja Plenkovića: U na čelu, fotelje su na kraju najvažnije...
Ovo je koalicijski domoljubnik Andreja Plenkovića: U na čelu, fotelje su na kraju najvažnije...

- Ako ćemo pjevati, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata. Nažalost, nema pjesama o njima, nema filmova o njima. Nažalost, ima filmova i pjesama o komunističkim zločincima. Hoće li Dabro biti sankcioniran? Hoće, kao Nenad Stazić nakon što je rekao da je premalo Hrvata ubijeno na Bleiburgu. Dakle, neće - rekao je.

Dodao je i da se u dijelu medija sugerira kako se sporni stih odnosi na Pavelića.

- Nisam pjevač i nećete me čuti kako pjevam, ali u pokladno vrijeme je to dozvoljeno svima - dodao je.

Sastanak parlamentarne većine održat će se u 10 sati u Banskim dvorima, a stigao je i Ćipe.

