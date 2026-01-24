VIDEO BBB uznemirili građane: 'Lomili su stakli, prepali su nas'

U blizini Gundulićeve čuli smo da je nešto 'grunulo', kao eksplozija. Otvorim prozor, ide skupina i pjeva navijačke pjesme. Nosili su baklje, vidjeli smo da lome i staklo. Stalno se bacaju i petarde, narušavaju javni red i mir, a policija ide iza njih s dva vozila, priča nam uznemirena građanka.

Skupina huligana iz navijačke skupine Bad Blue Boysa na Savskoj je cesti u Zagrebu bacala baklje, derala se, blokirala promet te narušavala javni red i mir. Također, hodali su s podignutom desnom rukom u zraku, aludirajući na fašistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 BBB u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Ovo stvarno nije u redu pustiti tako, i to bez najave. Pa tu ima i starih ljudi, nekog može i srce opaliti, bas je 'udaralo'. Sve nas je isprepadalo. Čudno nam je što je policija samo bila iza njih, a ništa nije reagirala - kaže druga građanka građanka.

Zagrebačka je policija najavila snimanje košarkaške dvorane tijekom i nakon odigravanja utakmice, kao i sve prilazne pravce. O svim potencijalnim incidentima i kaznenim djelima, najvjerojatnije će izvijestiti u nedjelju.

- U subotu 24. siječnja 2026. s početkom u 19 sati u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu, Savska cesta broj 30 odigrat će se košarkaška utakmica između KK “Dinamo“ i KK „Zadar“ iz Zadra. Na dan odigravanja utakmice zagrebačka će policija u sklopu osiguranja, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice provesti audio-video snimanje u košarkaškoj dvorani i na prilaznim pravcima - napisali su.