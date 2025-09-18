Obavijesti

PLAVAC SA STRMIH PADINA PLUS+

VIDEO Berba na Pelješcu samo za izdržljive: 'Lomimo ruke i noge dok beremo plavac...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

Što strmije, to bolje - kratak je opis nastanka vrhunskih peljeških vina. A za dobro vino isplati se riskirati i lomove te raditi iscrpljujući magareći posao, govori nam poljoprivrednik Ivica Prnić iz Potomja

Vinogorje s najljepšim pogledom, ali i najtežim uvjetima rada, smjestilo se na južnim obroncima sredine poluotoka Pelješca. Dingač je po mnogo čemu poseban, a stari trsovi plavca malog koji se nalaze 300 metara iznad mora, na strmini od oko 40 stupnjeva, i ove godine obećavaju vrhunsko vino.

