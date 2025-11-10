Stanovnici Gračaca tvrde da već mjesecima žive u strahu zbog bika koji slobodno luta naseljem, napada imovinu i ulazi u dvorišta. Policija dolazi, ali problem i dalje traje.
VIDEO Bijesni bik hara selom: 'Djeca se boje i ne izlaze van. Uništava aute i napada ljude'
Mještani Gračaca u Zadarskoj županiji očajni su zbog bika koji već mjesecima slobodno luta njihovim naseljem. Kažu da životinja ulazi u dvorišta, ruši ograde, blokira cestu i napada ljude. Poslali su nam i snimke oštećenja na vozilima.
'Djeca se boje, ne žele van'
- Ovo traje sigurno već šest mjeseci. Isprva nije dirao nikoga, ali sad nam je već četiri puta ušao u dvorište. Čim izađem autom, on se pojavi, kao da čeka trenutak. Djeca su preplašena, ne žele van - ispričala je čitateljica za 24sata.
Dodaje da bik nije jedini problem.
Cijelo stado, uključujući krave i koze, redovito se kreće po ulici i čak po željezničkoj pruzi.
'Vlasnik kaže da je prodao bika. A bik je i dalje tu'
- Stalno zovemo vlasnika i policiju. Kad njega nema doma, stoka je po cesti. Vlasnik kaže da je bika prodao i da čeka da ga novi vlasnik preuzme, ali to priča već mjesec dana, a bik je i dalje ovdje – tvrdi čitateljica.
Mještani strahuju za djecu koja se više ne mogu slobodno igrati na ulici.
Kažu da je bik agresivan i da je već napao jednog čovjeka.
– Taj čovjek je bio na polju. Kad je bik krenuo na njega nekako je uspio pobjeći na drvo i zvao je policiju. Kad su policajci došli, bik je krenuo i prema njima pa su morali pucati u zrak da ga otjeraju – prisjeća se čitateljica.
Policija redovito izlazi na teren, fotografira štetu i sastavlja izvještaje, ali, kako kažu stanovnici, ne mogu učiniti mnogo dok nadležna tijela ne reagiraju.
