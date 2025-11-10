VIDEO Bik mjesecima terorizira Gračac, policija je već pet puta intervenirala: 'Bojimo se...'

U Gračacu u Zadarskoj županiji već mjesecima traje prava drama zbog bika koji slobodno luta naseljem, napada ljude i uništava imovinu. Mještani su očajni, a policija potvrđuje da su više puta morali intervenirati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 12:34 Bijesni bik hara selom: 'Djeca se boje i ne izlaze van. Uništava aute i napada ljude' | Video: 24sata Video

Iz zadarske policije kažu kako su od lipnja do 8. studenog 2025. godine na području Gračaca postupali u pet navrata zbog dojava građana o nekontroliranom držanju domaćih životinja, u ovom slučaju bika.

– Na svaku dojavu policijski službenici Postaje granične policije Gračac izišli su na teren. U tri slučaja utvrđeni su elementi prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je vlasnik sankcioniran – poručuju iz policije, dodajući da su o svemu obaviještene i druge nadležne institucije, uključujući komunalne službe i Državni inspektorat.

Foto: Čitatelj 24sata

Ističu da povodom svake dojave, pa i onih koje se odnose na nekontrolirano držanje životinja, poduzimaju mjere i koordiniraju se s nadležnim tijelima kako bi spriječili ponavljanje sličnih situacija.

No, mještani kažu da se unatoč svemu – ništa nije promijenilo.

– Ovo traje sigurno već šest mjeseci. Isprva nije dirao nikoga, ali sad nam je već četiri puta ušao u dvorište. Čim izađem autom, on se pojavi, kao da čeka trenutak. Djeca su preplašena, ne žele van – ispričala je čitateljica za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:11 Bik GIF | Video: 24sata Video

Dodaje da bik nije jedini problem:

– Cijelo stado, uključujući krave i koze, redovito se kreće po ulici, čak i po željezničkoj pruzi. Stalno zovemo vlasnika i policiju. Kad njega nema doma, stoka je po cesti. Vlasnik kaže da je bika prodao i da čeka da ga novi vlasnik preuzme, ali to priča već mjesec dana, a bik je i dalje ovdje – tvrdi čitateljica.

Mještani strahuju i za sigurnost djece koja se više ne mogu slobodno igrati na ulici, a kažu i da je bik već napao jednog čovjeka.

– Taj čovjek je bio na polju. Kad je bik krenuo na njega, nekako je uspio pobjeći na drvo i zvao je policiju. Kad su policajci došli, bik je krenuo i prema njima pa su morali pucati u zrak da ga otjeraju – prisjeća se mještanka.

Unatoč kaznama i intervencijama, problem još nije riješen, a stanovnici Gračaca poručuju kako žele samo da ih se zaštiti i da mogu mirno izaći iz kuće.