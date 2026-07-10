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PODCAST BOBU BOB!

VIDEO Bivši ministar Žužul: 'U iranskom ratu svi su gubitnici'

Piše 24sata,
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VIDEO Bivši ministar Žužul: 'U iranskom ratu svi su gubitnici'
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To je rat u kojem, ja se usudim tvrditi, u kojem nema dobitnika. U tom ratu su svi gubitnici. Sada, koliko je tko gubitnik, to je veliko pitanje, smatra Žužul

Gost današnjeg podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a bio je bivši ministar vanjskih poslova i veleposlanik u SAD-u Miomir Žužul. On je govorio o trenutačnim ratnim zbivanjima i novom sukobu Irana i SAD-a.

- Objavom o završetku primirja američki predsjednik Trump Iranu poručuje da je on taj kontrolira situaciju i da će ih nastaviti bombardirati ne prihvate li njegove uvjete - smatra Žužul.

Uz to, i sam ima pouzdane informacije da se pregovori nastavljaju na više mjesta ostaje temeljni problem tko u Iranu ima autoritet potpisati i provesti primirje

- To je rat u kojem, ja se usudim tvrditi, u kojem nema dobitnika. U tom ratu su svi gubitnici. Sada, koliko je tko gubitnik, to je veliko pitanje. Apsurdno mi se čini kad se kaže da Iran dobiva rat, pa čak i Amerika dobiva rat. Iran rat gubi. On ga je već izgubio. Što ćete reći kad vam je je obezglavljena država. Ubijeni su im svi lideri, uništena im je infrastruktura, uništena im je vojna snaga Drugi gubitnik je zapravo cijeli svijet jer cijeli svijet upada u gospodarsku krizu, manje ili više. Građani Amerike su, naravno, gubitnici, kao i svi. Ako ti cijena goriva raste, ako ti cijena života raste radi nekog rata koji se događa daleko od vlastite kuće i koji u konačnici većinu Amerikanaca uopće ne interesira, naravno da su gubitnici - rekao je.

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