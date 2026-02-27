VIDEO Bizarne scene iz Zagreba! Dijete zapelo u košu: Vatrogasci morali dolazit s ljestvama...

Neslužbeno doznajemo da su zagrebački vatrogasci sinoć iza 21 sat pozvani u jednu ulicu u Zagrebu zbog potrebe spašavanja osobe. Prema dojavi građana, maloljetna osoba popela se na koš školskog igrališta, pri čemu joj je zapela noga te se nije mogla sama spustiti.

Vatrogasci su intervenirali te su osobu uspješno spasili pomoću ljestvi. Zagrebačka Javno vatrogasna postrojba nije bila dostupna za komentiranje ovog slučaja.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:19 Vatrogasci spašavaju osobu zapelu u košu | Video: Čitatelj 24sata

- Prolazila sam autom i vidjela sam vatrogasce. Tražila sam vatru, a na kraju sam vidjela da se penju na koš - govori nam čitateljica.

Dodala je kako ovakvo što nikad nije prije nije vidjela.

- Bolje da se djeca igraju van, ali nije bas dobro da zapinju na koš. To je Dubrava, što da vam kažem - govori čitateljica.