Obavijesti

News

Komentari 7
POGLEDAJTE!

VIDEO Bizarne scene iz Zagreba! Dijete zapelo u košu: Vatrogasci morali dolazit s ljestvama...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bizarne scene iz Zagreba! Dijete zapelo u košu: Vatrogasci morali dolazit s ljestvama...

Vatrogasci su, neslužbeno doznajemo, spasili osobu pomoću ljestava...

Admiral

Neslužbeno doznajemo da su zagrebački vatrogasci sinoć iza 21 sat pozvani u jednu ulicu u Zagrebu zbog potrebe spašavanja osobe. Prema dojavi građana, maloljetna osoba popela se na koš školskog igrališta, pri čemu joj je zapela noga te se nije mogla sama spustiti.

Vatrogasci su intervenirali te su osobu uspješno spasili pomoću ljestvi. Zagrebačka Javno vatrogasna postrojba nije bila dostupna za komentiranje ovog slučaja. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Vatrogasci spašavaju osobu zapelu u košu 00:19
Vatrogasci spašavaju osobu zapelu u košu | Video: Čitatelj 24sata

- Prolazila sam autom i vidjela sam vatrogasce. Tražila sam vatru, a na kraju sam vidjela da se penju na koš - govori nam čitateljica. 

Dodala je kako ovakvo što nikad nije prije nije vidjela. 

- Bolje da se djeca igraju van, ali nije bas dobro da zapinju na koš. To je Dubrava, što da vam kažem - govori čitateljica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026