'NAGRADILA NAS JE ŠUMA'

VIDEO Blizak i rijedak susret s risom u Gorskom Kotaru: 'Gledali smo se, pa se pritajio'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatske šume

Dvoje kolega, zaposlenici Hrvatskih šuma u 20 godina nisu vidjeli risa, a uspjeli su ga i snimiti

Slučajan susret s prekrasnim risom snimio je Dražen, kad su se on i kolegica Ana vozili u Šumariji Vrbovsko. Kako nam je ispričao, rade za Hrvatsku šumu već 20 godina, ali ovakvu privilegiju do sada nisu imali. Kako kaže, ponekad, ako imate sreće, šuma vas nagradi susretom koji je iznimno rijedak. A ako imate baš puno sreće, uspjet ćete taj susret zabilježiti kamerom.

Vrbovsko, snimili risa u šumi 00:42
Vrbovsko, snimili risa u šumi | Video: 24sata/Hrvatske šume

- Ris je bio na šumskoj cesti kad smo mi naišli iza zavoja i nakon toga se sklonio ispod ceste i tu se pritajio. Srećom, mogao sam ga dobro snimiti. Uživali smo u susretu s njim. Radimo oko 20 godina u šumi i kolegica i ja i ovo nam je prvi puta da smo ga vidjeli - rekao nam je Dražen. 

