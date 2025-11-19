Obavijesti

KAOS U ZAGREBU

VIDEO BMW-om je ušao u krivi smjer na Aveniji Dubrovnik: 'Svi su trubili. A on je samo stajao!'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: snimio čitatelj 24sata

Iskreno, ne znam kako se stvorio na tom dijelu ceste. Valjda je krivo skrenuo u Središću, jer na tom dijelu Avenije gdje je zapeo nema nekog skretanja, priča muškarac koji je snimio scenu

Prolazio sam Avenijom Dubrovnik u Novom Zagrebu kad sam naletio na gužvu. Svi su se samo micali, a kad sam došao na red vidio sam čovjeka u BMW-u kako sjedi i ne miče se.

Ispričao nam je tu nevjerojatnu scenu čitatelj 24sata, koju je snimio u utorak oko podneva.

- Iskreno, ne znam kako se stvorio na tom dijelu ceste. Valjda je krivo skrenuo u Središću, jer na tom dijelu Avenije gdje je zapeo nema nekog skretanja - priča čitatelj.

I on, ali i drugi vozači su mu trubili kao upozorenje.

- Blokirao je potpuno srednji trak. Ja nisam htio raditi gužvu, obišao sam ga i nastavio dalje. Pretpostavljam da je sve dobro prošlo i da se uspio izvući - kaže čitatelj. 

