VIDEO BMW-om je ušao u krivi smjer na Aveniji Dubrovnik: 'Svi su trubili. A on je samo stajao!'

Prolazio sam Avenijom Dubrovnik u Novom Zagrebu kad sam naletio na gužvu. Svi su se samo micali, a kad sam došao na red vidio sam čovjeka u BMW-u kako sjedi i ne miče se.

Vožnja u krivom smjeru

Ispričao nam je tu nevjerojatnu scenu čitatelj 24sata, koju je snimio u utorak oko podneva.

- Iskreno, ne znam kako se stvorio na tom dijelu ceste. Valjda je krivo skrenuo u Središću, jer na tom dijelu Avenije gdje je zapeo nema nekog skretanja - priča čitatelj.

I on, ali i drugi vozači su mu trubili kao upozorenje.

- Blokirao je potpuno srednji trak. Ja nisam htio raditi gužvu, obišao sam ga i nastavio dalje. Pretpostavljam da je sve dobro prošlo i da se uspio izvući - kaže čitatelj.