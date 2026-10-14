Božinović o femicidu u Slatini: Postupci pokrenuti prije napisa na koje se poziva Ivana Kekin

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je u srijedu kritike saborske zastupnice Ivane Kekin o postupanju policije nakon femicida u Slatini, istaknuvši da su disciplinski postupci unutar policije pokrenuti i prije medijskih napisa na koje se zastupnica ranije pozvala.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Davor Božinović o femicidu u Slatini | Video: 24sata/pixsell

"Mi smo već u slučaju u Slatini javno rekli da su policijski službenici pogriješili. To smo sami utvrdili i željeli iskomunicirati javnosti kada smo imali utvrđene činjenice vezane uz taj događaj", rekao je Božinović odgovarajući na pitanje o mogućem prikrivanju propusta.

Naglasio je da se odgovornost policijskih službenika utvrđuje kroz propisane postupke te da je važno da institucija može prepoznati vlastite pogreške i reagirati na njih.

"Ovo ministarstvo sposobno je utvrditi pogrešku, priznati je i pokrenuti postupke kojima se utvrđuje i sankcionira odgovornost", rekao je.

Podsjetio je na konferenciju za novinare glavnog ravnatelja policije Nikole Miline održanu 12. rujna, na kojoj je bilo riječi o slučaju iz Slatine. Naknadno su prikupljena dodatna saznanja, nakon čega je pokrenut postupak i protiv još jednog policijskog službenika. O tome je Policijska uprava virovitičko-podravska obavijestila javnost 18. rujna.

Prema Božinovićevim riječima, dodatni postupak pokrenut je prije novinarskih upita i objava koje je spominjala Kekin. Pritom je objasnio da Ministarstvo ne organizira zasebne konferencije za novinare nakon svakog novog saznanja, ali javnost obavještava o poduzetim mjerama.

Ministar je upozorio da privremeno udaljavanje policijskih službenika s posla ne znači i konačnu odluku o njihovoj odgovornosti. O mogućim kaznama odlučuju disciplinski sudovi, čije pojedinačne odluke, kako je rekao, ne želi komentirati.

Disciplinskim postupcima lani obuhvaćeno 455 policajaca

Iznio je i podatke o disciplinskoj odgovornosti unutar policije. Tijekom prošle godine postupcima je bilo obuhvaćeno 455 policijskih službenika i službenica, njih 35 ostalo je bez posla, dok je više od 80 dobilo uvjetnu kaznu prestanka državne službe.

Osvrćući se na prevenciju nasilja nad ženama i femicida, Božinović je rekao da MUP provodi edukacije i istraživanja usmjerena na ranije prepoznavanje znakova zlostavljanja i rizičnih ponašanja. Među provedenim aktivnostima spomenuo je i istraživanje policije o femicidu, čiji su rezultati objavljeni u knjizi.

Govoreći o edukacijama, ustvrdio je da su na radionice i prezentacije bili pozivani zastupnici i stručnjaci, ali da se Kekin i predstavnica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova nisu odazvale.

"Održavali smo radionice i prezentacije kako prepoznati znakove zlostavljanja koji često prethode samom činu femicida. Pozivali zastupnike i stručnjake, ali se Ivana Kekin, kao ni predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova nikada nisu odazvale", rekao je ministar.

Zaključio je da MUP ne smatra kako u njegovu radu nema pogrešaka, ali da postoje mehanizmi za njihovo utvrđivanje i sankcioniranje. Poručio je da će Ministarstvo nastaviti podupirati profesionalno postupanje policije, uz inzistiranje na odgovornosti svakog pojedinog službenika.

Zastupnica stranke Možemo! Ivana Kekin u srijedu je na konferenciji za medije nazvanoj "Zataškavanje Ministarstva unutarnjih poslova u slučaju ubojstva žene u Slatini" od ministra Božinovića zatražila odgovore o postupanju policije u slučaju ubojstva 35-godišnje žene u Slatini.

Između ostalog, od Božinovića je zatražila da se izjasni o tome kada je saznao za prvi poziv, zašto nije bio naveden u službenim izvješćima te jesu li osim disciplinske ispitana i kaznena odgovornost službenika.