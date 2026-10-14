MUP imao presicu, ove kazne žele drastično podići! Na udaru su i opasni električni romobili

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Navedeni nacrt izmjena i dopuna, između ostalog, sadrži i prijedlog reguliranja korištenja električnih romobila te strogo sankcioniranje ilegalnih utrka. Cilj nije naplatiti više kazni, nego smanjiti broj nesreća, ozlijeđenih i poginulih, zato se Zakon o sigurnosti prometa se mijenja, rekao je ministar.

Za nekorištenje sigurnosnog pojasa kazna se sa 130 povećava na 200 eura, kao i za nepropisan prijevoz djece u vozilu. Kazna za snimanje i objavu protupropisnog ponašanja u prometu bit će do 2000 eura. Za prekršaj nepostupanja po zapovijedi policije kazna će biti do 2650 eura ili zatvor do 60 dana. Predložena kazna za nepropisno parkiranje je 60 eura umjesto dosadašnjih 30, a za parkiranje na invalidska mjesta predložena kazna je 150 umjesto 90 eura. Ako ste parkiranjem ugrozili ostatak prometa, predlaže se kazna do 300 eura. Uvodi se i mogućnost kažnjavanja parkiranja na trgovima i kulturno povijesnim cjelinama, npr. na Zrinjevcu i Trgu bana Josipa Jelačića. Trenutna kazna je 30 eura, a predlaže se kazna od 60 eura. Za driftanje i utrke kazne će ići od 2000 do čak 5000 eura ili zatvor do 60 dana. Uz to, ide zabrana vožnje na 6 mjeseci i 6 negativnih bodova.

Kazna roditeljima koji djeci omogućuju vožnju romobilom bit će od 1000 do 3000 eura, a za nenošenje kacige 100 eura. Električni romobili će morati biti evidentiran u MUP-u i moraju na tehničkom pregledu imati nalijepljen znak da su legalni. Romobili se neće registrirati, samo označiti, a oznaku može vidjeti policajac kad ga zaustavi.

Predlaže se i da električna vozila imaju na tablici jedno polje zelene boje, ali i da taxi vozila imaju posebne pločice.

- Radili smo jedan ozbiljan posao gdje smo uključili brojne eksperte. Ima jednu temeljnu poruku, a to je da je naš cilj ne više kažnjavati, nego spriječiti stradavanje građana. Prošle godine je bio okidač smrt 261 osobe na cestama. To su 22 izgubljena života više nego 2024. godine. Iza svakog broja stoji čovjek čiji je član obitelj, prijatelj... To je razlog zbog kojeg ne možemo biti zadovoljni. Hrvatska se razvija, imamo više vozila i prometa. Veću mobilnost građana i turista. Razvoj Hrvatske mora pratiti razvoj prometne kulture, rekao je ministar.