UBOJSTVO U KRAPINI

VIDEO Božinović o ubojstvu policajca: Ovo je brutalan čin i napad na sigurnost društva

Piše Ivan Hruškovec,
Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Institucije, policija, ministarstvo, svi mi stojimo u ovim trenucima čvrsto uz obitelj kolege, rekao je ministar Božinović o ubojstvu policajca Roberta Grileca

U brutalnom činu ubijen je Robert Grilec, dugogodišnji službenik PU krapinsko-zagorske. Prije svega, izrazio bih sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Napad na policijskog službenika nije napad na samo jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane, poručio je u kratkoj izjavi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost građana i često su izloženi riziku koji većina ni ne vidi. Policija je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, ministarstvo, svi mi stojimo u ovim trenucima čvrsto uz obitelj kolege. Po svemu što sam čuo, gospodin Grilec bio je upravo takav - poručio je Božinović u kratkoj izjavi.
 

